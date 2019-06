CSA Steaua, buget de 20 de milioane € pe an, pentru toate sectiile! Cat a cheltuit sectia de fotbal in cei doi ani de Liga a 4-a

CSA Steaua este clubul sportiv cu cel mai mare buget din Romania, peste CSM Bucuresti.

CSA Steaua este clubul cu cel mai mare buget din Romania. Pentru 2018, Clubul Sportiv al Armatei a primit de la stat o finantare de 20 de milioane de euro, pentru toate cele 42 de sectii, conform unui anunt facut de ministrul Gabriel Les in urma cu doua luni.

"In 2018, bugetul total al clubului a fost de 91 de milioane de lei, dintre care 86 de milioane de lei de la bugetul de stat, iar 5 milioane de lei din venituri proprii.", a spus ministrul Les pentru Prosport.

In cei doi ani petrecuti in Liga a 4-a, echipa de fotbal a avut un buget total de 800.000 de euro, mai mult decat orice echipa din acest esalon, scrie Fanatik.

Handbal si hochei jucat prin vecini



In ciuda bugetului mare pe care CSA il primeste an de an, echipele de handbal, baschet si hochei nu isi pot disputa meciurile pe un teren propriu, deoarece clubul din Ghencea nu dispune de o sala.

Ministrul Apararii spune ca prioritatile ministerului sunt totusi achizitiile de armament.

"Avem destule probleme cu achizitiile pe zona de armament. Dar din discutiile pe care le-am avut si cu comandantul, vrem sa venim cu un proiect pentru viitorul acestui club."

"Cand vrei sa tii o sectie, dar nu ai infrastructura necesara, nu ai cum sa obtii performanta, chiar daca ai niste bani. Trebuie sa gandim viitorul CSA Steaua vizavi de toate aceste 42 de sectii", a mai spus Gabriel Les in interviul pentru ProSport.

VEZI SI:



**Povestea lui Eric, la ZI-LE LIBERE! Fotbal, saracie si scheme pe plaja! Interviul FULL

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube