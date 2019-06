Suporterii nu au mai rezistat! Reactie DURA a fanilor CSA Steaua dupa ratarea promovarii: mesaj DIRECT pentru Lacatus

CSA Steaua a ratat promovarea pentru al doilea sezon consecutiv.

Suporterii ros-albstri au reactionat dupa acest nou esec si au cerut demiterea intregului staff tehnic.



"Multumim tuturor celor care ne-au fost alaturi, in acesti doi ani plini de idealuri din partea noastra, dar nesustinute de cei care ar fi trebuit sa o faca. Multumim celor care ne-au dat forta materiala de a sponsoriza clubul, de a oferi prime, de a contribui la transferuri. Din pacate, incercarile noastre nu s-au bucurat de sustinere din partea clubului, asa cum ar fi fost firesc.

Cerem demisia intregului staff si cerem sa vina oameni competenti, care sa merite sustinere! E greu de spus ce se va intampla, caci dezamagirea pluteste in aer, insa daca detestam ceva mai mult decat ratarea promovarii, acest lucru e "suporterul de rezultat". Cum in mod clar nu rezonam cu aceasta categorie, vom continua sa sustinem culorile ROSU si ALBASTRU, insa vom milita pentru schimbarea oamenilor fara caracter cu cei care au SPIRIT DE LUPTA", este comunicatul postat de Asociatia Stelistilor 1947 pe Facebook.

Lacatus a lasat de inteles ca e dispus sa plece

Lacatus admite insa ca principala vina pentru ratarea calificarii ii apartine si a lasat de inteles ca ar putea sa plece de la echipa.

"Am reusit sa dominam jocul, dar nu ne-am creat ocazii clare de a marca. La una dintre greselile noastre din aparare echipa adversa a reusit sa marcheze. Este ceva normal, i-am dezamagit al doilea an la rand. Ei au fost alaturi de noi, au investit in aceasta echipa. Am dezamagit suporterii si conducerea. Intotdeauna, atunci cand nu sunt rezultate, principalul vinovat e antrenorul. Eu imi asum aceasta raspundere. Important este ca aceasta echipa sa mearga mai departe. Sunt momente dificile, nu poti sa treci atat de usor peste ele. Nu asta e cel mai important lucru, ca eu sa raman. Cel mai important este ca echipa sa isi continue drumul. Ramane de vazut", a declarat Marius Lacatus pentru DigiSport.