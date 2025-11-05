Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani.

Dorinel Munteanu, cel mai selecționat jucător al naționalei, care a lucrat sub comanda lui Ienei la Euro 2000, a transmis un mesaj plin de emoție.

Dorinel Munteanu face plecăciuni în fața regretatului Emeric Ienei

Dorinel Munteanu a rememorat momentele petrecute cu tehnicianul alături de care România a atins ultima mare performanță la un turneu final.

La Euro 2000, România a ieșit din „grupa morții” cu Germania, Anglia și Portugalia, calificându-se în sferturi după victoria dramatică în fața englezilor, scor 3-2. Dorinel a marcat chiar în acel meci istoric de la Charleroi.

"O zi tristă, o veste tristă, am avut șansa să lucrez cu nea Imi și condoleanțe familiei, tot sportul românesc este în doliu astăzi. Nea Imi nu prea arăta bucurie așa exagerată, era un antrenor sobru, cumpătat, care știa să gestioneze foarte bine situația, mai ales că echipa națională înainte de Euro a rămas fără antrenor.

Nea Imi a preluat-o, cu flerul dânsului, cu cunoștințele dânsului, cu experiența dânsului... ne-a făcut să ieșim dintr-o grupă foarte grea, că dânsul a avut reușita în mare parte la acea calificare, prin echilibru, prin tot ceea ce ne-a transmis la momentul respectiv.

Și țin minte și înaintea meciului cu Anglia... eram de felul nostru optimiști, dar dânsul era foarte optimist, a crezut în potențialul nostru, ne-a transmis liniștea pe care ți-o transmite un antrenor care a jucat asemenea jocuri importante.

Eu îl cunoaștem, dar nu ca antrenor, nu am fost sub comanda dânsului la echipa de club, doar la echipa națională. Un antrenor foarte, foarte bun, un gentleman, cuvintele sunt de prisos acum, a fost o mare onoare să mă antreneze la echipa națională.

Nea Imi a obținut o performanță istorică inegalabilă pentru un antrenor român până acum, este printre cei mai mari antrenori români ai tututor timpurilor.

Era foarte greu în afară de URSS să câștige Cupa Campionilor, dar nea Imi, cariera dânsului... am numai cuvinte de laudă și o tristețe acum pentru că s-a dus dintre noi, dar îl avem în inimile noastre", a declarat Dorinel Munteanu pentru iAMsport.ro.

Performanțele inegalabile are regretatului Emeric Ienei



Pe lângă cea mai mare performanță din istoria țării noastre (câștigarea Cupei Campionilor Europeni), Emeric Ienei a strâns un palmares impresionant alături de „militari”. 5 titluri naționale (1976, 1978, 1985, 1986 și 1994) îi poartă semnătura. De asemenea, legendarul tehnician a mai cucerit cu Steaua de 3 ori Cupa României (1976, 1985 și 1999).



Emeric Ienei a fost antrenorul Stelei București în 6 mandate: 1975-1978, 1983-1984, 1984-1986, 1991, 1993-1994 și 1998 - 2000. Ienei a ocupat, de asemenea, rolul de selecționer al României în două rânduri: 1986-1990 și 2000.

