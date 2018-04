Presedintele Romei plateste 230.000 € dupa ce a sarit in fantana de bucurie, dupa eliminarea Barcelonei

Rezumatele UEFA Champions League sunt in aceasta seara la PRO X, de la 23:50

Presedintele clubului AS Roma, James Pallota, plateste 230.450 de euro, dupa ce a sarit in fantana din Piazza del Popolo, de bucurie pentru miracolul eliminarii Barcelonei in sferturile UEFA Champions League.

#Roma president, James Pallotta, throwing himself in the fountain of Piazza del Popolo with fans going crazy ???? pic.twitter.com/ErY9rzZuJJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2018

Imediat dupa gestul necontrolat, Pallota a fost amendat de politisti cu 450 de euro. Si-a cerut scuze si a mers la primarie sa se "impace" cu autoritatile locale.

Pallota a decis sa doneze, in numele clubului AS Roma, 230.000 de euro pentru restaurarea fantanii.

"Vreau sa ii multumesc primarului pentru aceasta amenda binemeritata, de 450 de euro. Am fost prins de entuziasmul momentului, a fost o noapte magica pentru toti cei care iubim Roma. Nu as dori sa incurajez oamenii de pe strada sa sara in fantana. M-am gandit ca ar fi un gest foarte frumos sa donam suma de 230.000 de euro pentru restaurarea fantanii.", a spus Pallota.

"Este un gest binevenit, ii multumim domnului Pallota pentru aceasta donatie", a spus primarul orasului Roma, Virginia Raggi.