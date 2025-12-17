Fostul șef al LPF susține că Gigi Becali va încasa o sumă uriașă, de peste jumătate de miliard de euro, după o mișcare strategică pe piața imobiliară.



Patronul celor de la FCSB continuă să surprindă nu doar prin transferurile din Superliga, ci și prin modul în care își gestionează afacerile cu terenuri din zona de Nord a Capitalei. Dragomir a explicat mecanismul prin care Becali a transformat o donație aparent costisitoare într-un profit uriaș.



Concret, latifundiarul a cedat primăriei o suprafață de câteva hectare pentru construcția unui drum modern, decizie care a dus la o creștere masivă a prețului pentru restul terenurilor pe care le deține în vecinătate.



„Gigi a prelungit, pe pământul lui… L-a cedat la primărie, pământul. Mult. Cred că șase hectare. Dacă îl vindea pe 600. Cât? 300 de milioane cred. De milioane. Atât lua. A cedat drumul. A dat șase milioane și a făcut drumul… Cred că a dat la primărie și primăria face, nu știu.



Dar pământul e al lui. El a dat pământul gratis, l-a donat. Și are acolo 100 sau 100 și nu știu cât de hectare care va fi 500 metrul. Fă o socoteală. Peste 500 de milioane. Peste 500 de milioane! Are numai aici, treaba asta”, a spus Dumitru Dragomir la Fanatik.



„Poate să fie un om prost să facă așa ceva?”



Mitică Dragomir le-a răspuns și celor care îl critică pe finanțatorul roș-albaștrilor, subliniind faptul că infrastructura creată de Becali – un bulevard larg, cu canalizare și două sensuri – a vitalizat întreaga zonă, inclusiv perimetrul unde locuiește fotbalistul Florin Tănase.



„Și ăștia îl înjură pe Gigi Becali. Păi poate să fie un om prost să facă așa ceva? El a făcut drumul. Nu a făcut un drum de 100 de metri, a făcut un drum de un kilometru și ceva. Bulevarde de 21 de metri cu canalizare pe mijloc, două sensuri. L-a făcut până la blocul lui Florin Tănase. Din bulevardul ăsta de lângă calea ferată, unde e groapa aia mare, până în partea cealaltă, la pod. Gratis.



Am plătit noi puțin asfaltul. Dar pământul nu l-am plătit. Sunt cel puțin trei hectare de pământ care le-a dat gratis Gigi pentru drum. Cel puțin trei hectare. A crescut zona, s-a umplut aproape. Când îl înjură mă apucă pandaliile, știu ce e în stare să-l ducă bibilica”, a mai transmis fostul președinte al Ligii.



Averea lui Gigi Becali a crescut spectaculos în ultimii ani. Dacă în urmă cu patru sezoane Forbes îl plasa în jurul sumei de 500 de milioane de euro, estimările din 2025 indică o avere care depășește pragul de 1,2 miliarde de euro, propulsată în special de explozia prețurilor în imobiliare.

