Fosta mare handbalistă a României nu s-a lăsat impresionată de faptul că „tricolorele” au obținut cea mai bună clasare din ultimul deceniu. Deși România și-a îndeplinit obiectivul, Neagu a ținut să sublinieze faptul că victoriile au venit în fața unor adversari care nu contează în handbalul mare și că distanța față de echipele mari rămâne uriașă.



„Ultima medalie s-a câştigat în 2015. Cu locul al nouălea ne-am îndeplinit obiectivul, dar cred că suntem într-o perioadă în care handbalul s-a schimbat mult. Toate echipele naţionale s-au schimbat mult, multe jucătoare s-au retras şi au venit altele. Mi s-a părut un nivel slab al Campionatului Mondial în acest an, se vede că multe jucătoare s-au retras şi că vin multe tinere de urmă, aproape toate naţionalele creionează echipe puternice. Până în sferturile de finală, unde au fost vreo două meciuri tari... Sincer, ca şi când n-a fost Campionatul Mondial. Mi s-a părut un nivel slab, dar tot handbalul mondial e într-o reconstrucţie.

„Suntem departe de un loc pe podium”



Urmează noi generaţii, iar acest context a fost favorabil pentru noi, pentru România, să luăm acest 9. Am bătut nişte echipe care nu spun mai nimic în handbal în momentul de faţă. E curios, că acum doi ani am avut tot patru victorii şi am luat locul 12, iar acum tot cu patru victorii am luat 9. Depinde de grupă, cu cine eşti, golaverajul.

Handbalul e în reconstrucţie şi nu-mi place, să vă spun sincer. Se joacă mult fizic, vezi puţine jucătoare cu adevărat tehnice, care gândesc cu adevărat handbalul. Se marşează pe partea fizică, iar dacă eşti un atlet poţi fi un bun handbalist. Sunt puţine jucătoare de mare valoare în momentul de faţă, dar ca în orice lucrurile se schimbă. Pare că suntem departe de un loc pe podium”, a spus Cristina Neagu.

România a încheiat Campionatul Mondial pe locul 9 (golaveraj +23), fiind urmată de Angola (-2), Polonia (-14) şi Serbia (-24).

