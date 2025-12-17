La fel ca Simona Halep sau multe alte jucătoare de succes din circuitul WTA, Sorana Cîrstea a avut parte de o copilărie intensă, în care a sacrificat mult pentru anii ce aveau să vină, în circuitul de elită al tenisului feminin.
În cadrul Tennis Insider Club, jucătoarea din Târgoviște a dezvăluit seriozitatea cu care a abordat gândul carierei în tenis, încă de la cinci ani. Tatăl Soranei Cîrstea a fost omul care a ajutat-o în primii ani, filmându-i antrenamentele și oferindu-i constant indicații pentru a progresa.
Steffi Graf și Monica Seleș, printre „motivele” pentru care Sorana Cîrstea a început să practice tenisul
„Aveam patru ani când am început să joc tenis. A fost visul tatălui meu. În timpul comunismului, el a vrut să joace fotbal, dar, în acea vreme, era puțin mai complicat să faci un sport. Așa că bunica mea i-a spus mereu că trebuie să facă școală.
Tatăl meu și-a zis că, dacă va avea un copil, va încerca să îl facă să practice un sport. În acei ani, la televizor erau o mulțime de meciuri între Steffi Graf și Monica Seleș. Tata s-a îndrăgostit de acest sport și a considerat că ar consta într-o carieră grozavă pentru fiica sa.
„Asiatica” Sorana Cîrstea: „La cinci ani, mă antrenam deja în fiecare zi.”
Așa am început tenisul. Nu a fost alegerea mea, dar, mai târziu, mi-am dat seama că îi sunt recunoscătoare tatălui meu.
Din start, în cazul meu, mi s-a spus că voi fi jucătoare profesionistă de tenis. La cinci ani, mă antrenam deja în fiecare zi,” a adăugat Sorana Cîrstea, care a explicat devotamentul tatălui său în ceea ce privește perfecționarea sa ca jucătoare de tenis.
A făcut atletism și arte marțiale, dar tot cu scopul de a-și îmbunătăți prestațiile în tenis
„Tatăl meu mă filma, iar, când ajungeam acasă, urmăream și analizam totul, pe casete,” a completat Sorana Cîrstea. „Am făcut și alte sporturi, dar doar ca să îmi completez abilitățile în tenis. Am făcut puțin atletism, ca să mă pot mișca mai bine pe teren, câteva antrenamente de arte marțiale pentru a-mi controla mai bine emoțiile, pe terenul de tenis. Tot ce am făcut am făcut pentru cariera în tenis,” au fost cuvintele Soranei Cîrstea în podcastul găzduit de fostul număr 4 WTA, Caroline Garcia.
Tashkent 2008, Istanbul 2021 și Cleveland 2025 sunt locațiile și anii în care Sorana Cîrstea a cucerit cele trei titluri de campioană în proba individuală a circuitului WTA.
În turneele de mare șlem, Sorana Cîrstea a bifat două calificări în sferturile de finală, în cadrul Roland Garros 2009, respectiv US Open 2023.