La fel ca Simona Halep sau multe alte jucătoare de succes din circuitul WTA, Sorana Cîrstea a avut parte de o copilărie intensă, în care a sacrificat mult pentru anii ce aveau să vină, în circuitul de elită al tenisului feminin.

În cadrul Tennis Insider Club, jucătoarea din Târgoviște a dezvăluit seriozitatea cu care a abordat gândul carierei în tenis, încă de la cinci ani. Tatăl Soranei Cîrstea a fost omul care a ajutat-o în primii ani, filmându-i antrenamentele și oferindu-i constant indicații pentru a progresa.

Steffi Graf și Monica Seleș, printre „motivele” pentru care Sorana Cîrstea a început să practice tenisul

„Aveam patru ani când am început să joc tenis. A fost visul tatălui meu. În timpul comunismului, el a vrut să joace fotbal, dar, în acea vreme, era puțin mai complicat să faci un sport. Așa că bunica mea i-a spus mereu că trebuie să facă școală.

Tatăl meu și-a zis că, dacă va avea un copil, va încerca să îl facă să practice un sport. În acei ani, la televizor erau o mulțime de meciuri între Steffi Graf și Monica Seleș. Tata s-a îndrăgostit de acest sport și a considerat că ar consta într-o carieră grozavă pentru fiica sa.