Veste uriașă pentru FCSB înaintea derby-ului cu Rapid: "E apt pentru duminică!"

FCSB a primit o veste importantă înainte derby-ului cu Rapid, care se joacă duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională.

Afectată de numeroase probleme de lot cauzată de accidentări și de jucătorii plecați la Cupa Africii, FCSB a primit și o veste bună. Daniel Bîrligea s-a recuperat după problemele medicale acuzate la gleznă și va putea juca la finalul săptămânii.

Mihai Stoica: "Bîrligea, apt pentru meciul cu Rapid. Miculescu nu poate juca"

Bîrligea a fost diagnosticat cu entorsă la gleznă după meciul cu Steaua Roșie Belgrad, din Europa League, iar atacantul a ratat următoarele cinci partide ale campioanei. Cu patru zile înaintea derby-ului cu Rapid, Mihai Stoica a oferit vești bune pentru fanii lui FCSB.

"Suntem încrezători. Astăzi, vestea bună a venit de la Daniel Bîrligea. Spunea de câteva zile că el vrea să încerce. Azi a făcut absolut tot ceea ce putea să facă - alergare, lovirea mingii, sărituri, iar durerea este 0 din 10, deci el va fi apt duminică", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

În schimb, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că David Miculescu este în continuare accidentat și nu va putea fi folosit la meciul cu Rapid.

Juri Cisotti: "Meciul cu Rapid nu e decisiv. Mai sunt multe meciuri în față"

Cu o victorie în derby, FCSB ar putea încheia anul 2025 pe loc de play-off, însă depinde și de rezultatele contracandidatelor. Juri Cisotti, unul dintre cei mai importanți jucători ai formației bucureștene, nu crede însă că partida cu Rapid poate fi considerată decisivă în ceea ce privește lupta pentru play-off sau titlu.

"Sper să facem trei puncte duminică și să avem un Crăciun fericit. Cu siguranță noi suntem pregătiți și vom da sută la sută pentru că știm că e un meci foarte important pentru noi și pentru suporteri.

Victoria cu Slobozia a fost foarte importantă pentru noi. Acum suntem la două puncte de play-off, dar campionatul este lung. Victoria cu Feyenoord ne-a dat moral, ne-a dat încredere. Cu Slobozia am meritat 3 puncte, iar acum trebuie să fim concentrați pentru duminică.

Meciul cu Rapid nu e decisiv. Mai sunt multe meciuri în față. E clar că e un meci important, dar nu decisiv", a spus Juri Cisotti.

