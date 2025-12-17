Veste uriașă pentru FCSB înaintea derby-ului cu Rapid: "E apt pentru duminică!"

Afectată de numeroase probleme de lot cauzată de accidentări și de jucătorii plecați la Cupa Africii, FCSB a primit și o veste bună. Daniel Bîrligea s-a recuperat după problemele medicale acuzate la gleznă și va putea juca la finalul săptămânii.

Mihai Stoica: "Bîrligea, apt pentru meciul cu Rapid. Miculescu nu poate juca"



Bîrligea a fost diagnosticat cu entorsă la gleznă după meciul cu Steaua Roșie Belgrad, din Europa League, iar atacantul a ratat următoarele cinci partide ale campioanei. Cu patru zile înaintea derby-ului cu Rapid, Mihai Stoica a oferit vești bune pentru fanii lui FCSB.



"Suntem încrezători. Astăzi, vestea bună a venit de la Daniel Bîrligea. Spunea de câteva zile că el vrea să încerce. Azi a făcut absolut tot ceea ce putea să facă - alergare, lovirea mingii, sărituri, iar durerea este 0 din 10, deci el va fi apt duminică", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

În schimb, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că David Miculescu este în continuare accidentat și nu va putea fi folosit la meciul cu Rapid.

