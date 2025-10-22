Meciul este programat joi seară, pe Arena Națională, de la ora 19:45, și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Un expert italian în pariuri a prezis cum se va termina FCSB - Bologna

Andrea Stefanetti, expertul în pariuri al celor de la Calcio Mercato, a analizat meciul care o așteaptă pe FCSB și a venit cu un pronostic. Italianul este de părere că Bologna va câștiga pe Arena Națională și va reuși să obțină prima victorie în Europa League.

Bologna a înregistrat până acum un eșec cu Aston Villa, scor 0-1, și o remiză cu Freiburg, scor 1-1.

”În opinia mea, Bologna va învinge FCSB și își va obține primele trei puncte în Europa League. Echipa lui Italiano traversează o formă excelentă și cred că va reuși să se impună și în fosta Cupă UEFA, împotriva unui adversar care ar putea avea dificultăți în fața pressingului ridicat al celor de la Bologna.

În plus, echipa română vine după două înfrângeri în ultimele trei meciuri”, a spus Andrea Stefanetti, expertul în pariuri al celor de la Calcio Mercato.

Elias Charalambous: ”Când voi simți că nu pot face mai mult, atunci voi ridica mâna!”

La conferința de presă premergătoare meciului, Elias Charalambous a vorbit și despre o eventuală plecare de la FCSB.

"Eu mă simt excelent aici. Relația mea cu jucătorii, cu patronul, cu MM, este incredibilă. Nu e vorba despre un contract pe care îl semnez, ci pe o relație interumană. Când voi simți că nu pot face mai mult, atunci voi ridica mâna și voi spune că trebuie să plec", a transmis Charalambous.

