În direct la Digisport, Gigi Becali a fost întrebat despre nemulțumirile lui Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare jocului.

Gigi Becali anunță: ”Suporterii să hotărască dacă îl mai agreează pe Alibec sau nu!”

Patronul roș-albaștrilor a explicat că totul are de a face cu situația în care se află Denis Alibec.

Atacantul a fost pus la zid de suporterii campioanei, care l-au acuzat că i-a înjurat. Din acest motiv, Becali nu vrea să se pună rău cu fanii, motiv pentru care a anunțat că cei care vor hotărî dacă Alibec va evolua împotriva Bolognei vor fi chiar suporterii, care vor organiza o ședință pentru a decide acest lucru.

”Cine a zis că e ultima șansă? Nu știu la cine se referă, că nu am văzut. Supărarea lui vine de la faptul că Alibec trebuia să joace. El juca meciul ăsta, numai că... Acum, eu am făcut mereu ce am vrut, dar situația în care suntem acum... Suporterii au susținut echipa, mă face să îi respct atât de tare încât să țin cont și de mici detalii ale lor. El a înjurat, nu știu ce a făcut, eu nu pot să fac pe plac la un om și să ignor mii de suporteri.

Ei contează. Pot fi 30-35 de mii la ora meciului. Eu l-am rugat pe Mustață să hotărască. Eu nu asscult niciodată, eu fac, dar acum ei să hotărască dacă îl mai agreează pe Alibec sau nu. Așa am înțeles. Ei trebuie să stabilească, vor face o ședință și vor spune fiecare ce a auzit, ce nu.

El trebuia să joace, dar cum ar fi să intre pe teren și atunci când atinge mingea, să fie înjurat? Nu e în regulă! Vorbim de o situație particulară, nu o să se întâmple în fiecare zi. Nu s-a mai întâmplat până acum, un jucător care a înjurat suporterii. Ei știu. Probabil vor pune filmări, nu știu. Vom analiza și noi, nu numai ei. După ce jucăm cum jucăm, să mai și înjurăm... E vorba de sancțiune dacă a făcut asta. Jos pălăria în fața suporterilor, nimeni nu mai susținea echipa acum, să te bată Metaloglobus”, a spus Gigi Becali la Digisport.

