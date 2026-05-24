Reacția lui Florin Pîrvu după ce FC Voluntari a revenit de la 0-3: „Facem față în prima ligă!”

FC Hermannstadt a învins-o pe FC Voluntari cu 3-2 în prima manșă a barajului pentru menținere/promovare în Superliga, la capătul unei confruntări spectaculoase. Oaspeții au fost aproape de o revenire de senzație pe final.

Fotbaliștii antrenați de Dorinel Munteanu au controlat autoritar prima parte a meciului disputat la Sibiu. Cristian Neguț a deblocat tabela în minutul 27, în urma unei acțiuni personale, iar Silviu Balaure a mărit avantajul chiar înainte de pauză. Când Sergiu Buș a înscris pentru 3-0 imediat după reluare, în minutul 48, soarta partidei părea pecetluită.

Ilfovenii au reușit însă o tresărire de orgoliu și au marcat de două ori într-un interval scurt. Mihai Roman a punctat în minutul 53, iar Radu Crișan a redus diferența la un singur gol, trei minute mai târziu. Oaspeții puteau pleca neînvinși, însă Marko Babic a irosit o șansă uriașă în minutul 58, ratând complet execuția din apropierea porții.

Încredere uriașă înaintea returului

La finalul partidei, Florin Pîrvu a lăudat capacitatea de luptă a fotbaliștilor săi. Antrenorul este convins că echipa are forța necesară pentru a promova la capătul meciului decisiv.

„Am vorbit cu băieții să țină capul sus și să continuăm să luptăm. Pe începutul reprizei secunde am primit încă un gol, dar m-am bucurat de reacția lor. La 0-3, am început să jucăm mult mai bine, să punem presiune și să reușim să marcăm două goluri. Cu ocazia lui Babic puteam să facem un scor de egalitate aici. Sunt mulțumit de evoluția băieților și de cum s-au adaptat la acest joc”, a transmis tehnicianul.

Deși se confruntă cu absențe notabile în linia defensivă încă din perioada play-off-ului, Pîrvu s-a declarat încrezător că lotul actual poate gestiona presiunea manșei secunde.

„Credem în continuare. Nu este nimic pierdut. Mai este un joc și ne jucăm șansa până la capăt. Trebuie să reușim! Credem până la final. Trebuie să ne îmbunătățim și vom face o analiză cât mai repede. Putem să întoarcem rezultatul. Majoritatea jucătorilor vor rămâne alături de acest club. Cu foarte puține îmbunătățiri putem să facem față fără probleme în SuperLiga”, a adăugat antrenorul ilfovenilor.

Meciul retur este programat luni, 1 iunie, pe stadionul din Voluntari.

