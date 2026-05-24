Echipa care va ieși câștigătoare din acest baraj se va duela cu Dinamo pentru un bilet în Europa.

Ilie Dumitrescu: ”Cea mai bună formulă a lui FCSB!”

Ilie Dumitrescu a comentat echipa de start pe care Marius Baciu o va alinia la meciul cu FC Botoșani, iar fostul mare fotbalist a concluzionat că este cea mai bună formulă pe care o poate avea FCSB. De altfel, Ilie Dumitrescu a lăudat și banca de rezerve a roș-albaștrilor.

”Va fi 4-2-3-1, că Tănase va coborî foarte mult lângă Joao Paulo pe tot ce înseamnă ieșirile astea din apărare. Olaru e cu siguranță în spatele lui Stoian.

Se revine la Târnovanu, care dă siguranță, mai ales la un meci ca acesta. E accidentat Popa, dar e nevoie de un jucător cu experiență la un meci ca ăsta. În rest e formula de bază. Popescu, Dawa, Crețu, Radunovic. Deja triunghiul ăsta în linia de mijloc cu Joao Paulo, Tănase, plus Olaru mai avansat. Miculescu pe poziția lui, acolo în dreapta, nu '9' și se joacă cu Stoian în față, iar Cisotti în partea stângă. Cred că e cea mai bună formulă a lui FCSB. Au și o bancă foarte bună”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Echipa de start a lui FCSB la meciul cu FC Botoșani: