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Din articol România - Polonia

România - Polonia din etapa a cincea a Ligii Națiunilor e așteptat de toți fanii fotbalului de la noi. După patru eșecuri, echipa lui Gică Hagi vrea să-și mai refacă din imaginea mototolită în urma startului groaznic din această competiției. România - Polonia Fost coleg cu Hagi la națională, Cristi Dulca a vorbit la VOYO SPORT LIVE, sâmbătă dimineață, despre partida cu selecționata condusă din teren de Robert Lewandowski, un fotbalist care la 38 de ani joacă la cel mai înalt nivel - VEZI VIDEO CU INTERVIUL CU DULCA MAI SUS.



România - Polonia e un meci în care Hagi va avea probleme în alcătuirea lotului. Răzvan Marin e suspendat, Mihăilă și Stanciu sunt accidentați, iar Ionuț Radu a transmis că nu va putea veni la acțiunea naționalei. Hagi are bătăi de cap și în alcătuirea liniei defensive, iar Dulca a vorbit la VOYO SPORT LIVE despre cum ar putea arătă formula de start a tricolorilor.



Dulca anticipează că România va învinge cu 1-0 pe Arena Națională, sâmbătă seara, iar unicul marcator va fi extrema dreaptă Dennis Man, fotbalist legitimat la PSV Eindhoven.



Component al naționalei României la Campionatul Mondial din 1998, Cristi Dulca a fost nevoit să se lase de fotbal în 2003, la doar 30 de ani. A antrenat apoi naționala feminină a României, între 2021 și 2024, pentru ca anul trecut să înceapă un proiect cu echipa de fete a Universității Cluj, cu care a promovat în Liga a doua și cu care vrea să ajungă în prima ligă, ba chiar să ia titlul, la un moment dat, și să joace în Champions League!

"România încă este în căutarea primelor puncte în grupa din Liga B a UEFA Nations League. Clasamentul în acest moment arată astfel: 1. Suedia 10p (7-3), 2. Bosnia-Herțegovina 8p (6-3), 3. Polonia 4p (7-4), 4. România 0p (3-13). Suporterii tricolori demonstrează încă o dată că sunt alături de echipa națională chiar și în momentele dificile. Sunt deja peste 45.000 de bilete procesate pentru jocul din această seară", a scris FRF.

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