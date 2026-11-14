VIDEO EXCLUSIV România - Polonia | Ce a zis Cristi Dulca înainte de meci, la VOYO SPORT LIVE. A numit și unicul marcator

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Alexandru Hațieganu
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România - Polonia de la 21:45, LIVE BLOG pe Sport.ro.

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Romania - PoloniaCristi DulcaLiga Natiunilorvoyo sport live
Din articol

România - Polonia din etapa a cincea a Ligii Națiunilor e așteptat de toți fanii fotbalului de la noi. După patru eșecuri, echipa lui Gică Hagi vrea să-și mai refacă din imaginea mototolită în urma startului groaznic din această competiției.

România - Polonia

Fost coleg cu Hagi la națională, Cristi Dulca a vorbit la VOYO SPORT LIVE, sâmbătă dimineață, despre partida cu selecționata condusă din teren de Robert Lewandowski, un fotbalist care la 38 de ani joacă la cel mai înalt nivel - VEZI VIDEO CU INTERVIUL CU DULCA MAI SUS.

România - Polonia e un meci în care Hagi va avea probleme în alcătuirea lotului. Răzvan Marin e suspendat, Mihăilă și Stanciu sunt accidentați, iar Ionuț Radu a transmis că nu va putea veni la acțiunea naționalei. Hagi are bătăi de cap și în alcătuirea liniei defensive, iar Dulca a vorbit la VOYO SPORT LIVE despre cum ar putea arătă formula de start a tricolorilor.

Dulca anticipează că România va învinge cu 1-0 pe Arena Națională, sâmbătă seara, iar unicul marcator va fi extrema dreaptă Dennis Man, fotbalist legitimat la PSV Eindhoven.

Component al naționalei României la Campionatul Mondial din 1998, Cristi Dulca a fost nevoit să se lase de fotbal în 2003, la doar 30 de ani.

A antrenat apoi naționala feminină a României, între 2021 și 2024, pentru ca anul trecut să înceapă un proiect cu echipa de fete a Universității Cluj, cu care a promovat în Liga a doua și cu care vrea să ajungă în prima ligă, ba chiar să ia titlul, la un moment dat, și să joace în Champions League!

  • Cristi Dulca
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Cristi Dulca / Foto: Getty
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"România încă este în căutarea primelor puncte în grupa din Liga B a UEFA Nations League. Clasamentul în acest moment arată astfel: 1. Suedia 10p (7-3), 2. Bosnia-Herțegovina 8p (6-3), 3. Polonia 4p (7-4), 4. România 0p (3-13).

Suporterii tricolori demonstrează încă o dată că sunt alături de echipa națională chiar și în momentele dificile. Sunt deja peste 45.000 de bilete procesate pentru jocul din această seară", a scris FRF.

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