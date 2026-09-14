Cumpărat de FCSB în ianuarie 2024, de la FC Urartu, pentru 100.000 de euro, Nana Antwi s-a remarcat imediat prin viteza excelentă, Gigi Becali poreclindu-l "Racheta". Cu toate acestea, fundașul lateral nu a reușit să se impună în primul 11, iar un sezon l-a petrecut la FC Hermannstadt, sub formă de împrumut.

Nana Antwi, fostul fundaș de la FCSB, elogiat în Israel

În februarie, FCSB l-a cedat definitiv pe Antwi la Beitar Ierusalim, în schimbul ghanezului obținând 200.000 de euro. Fundașul dreapta s-a impus imediat în primul 11 și a încheiat sezonul pe locul 2.

Cotat acum de Transfermarkt la 700.000 de euro, dublu față de evaluarea din momentul sosirii la FCSB, Antwi este descris de israelienii de la Sport5 drept "unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Beitar".

În acest sezon, Antwi a reușit două pase decisive în preliminariile Conference League, iar în campionat a jucat doar în prima etapă. A ratat următoarele două jocuri din cauza unei accidentări, iar problemele medicale nu îi vor permite să evolueze nici marți, la meciul de campionat cu Maccabi Petah Tikva.

Inclusiv Almog Cohen, antrenorul lui Beitar, a avut recent un discurs laudativ la adresa lui Antwi.

"Nana Antwi nu își exploatează nici 30% din potențial. Are un potențial foarte mare. Cred că vom vedea sezonul acesta o versiune mai bună a lui. Trebuie să continue să muncească și să dea mai mult", spunea Cohen, luna trecută, înaintea unui meci cu Austria Viena.

Nana Antwi are contract cu Beitar Ierusalim până în vara lui 2028. Ghanezul încasează un salariu anual de 220.000 de euro, aproape dublu față de suma obținută la FCSB.

Înainte de a semna cu FCSB, Nana Antwi a mai jucat la Young Wise FC (Ghana), Lori Vanadzor (Armenia), Lille B (Franța) și FC Urartu (Armenia).