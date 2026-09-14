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Philippe Coutinho își pregătește marea revenire! El este liber de contract din februarie 2026, de mai bine de jumătate de an, iar în curând va semna un nou acord, după cum anunță mai multe publicații de presă internațională.

Philippe Coutinho, care la 12 iunie a împlinit 34 de ani, a plecat de la Vasco de Gama după doi ani de contract, în februarie acest 2026. Fostul jucător de la Inter, Barcelona sau Liverpool pare decis în privința viitorului său. Este gata de o nouă experiență pe finalul carierei, iar astfel este pe cale să semneze cu formația Santos.

Philippe Coutinho semnează cu Santos!

Coutinho este tentat de o aventură în Brazilia, iar Santos i-a făcut o ofertă. Brazilienii vor să-l aducă pentru a betona linia mediană, iar fostul star de la Barcelona este foarte aproape să spună ”da”, mai ales că va face echipă cu Neymar.

Se pare că Neymar chiar a contactat conducerea clubului Santos pentru a solicita transferul lui Coutinho. De asemenea, a vorbit personal cu compatriotul său pentru a-l convinge să se alăture.

Totul, după ce în aprilie Coutinho a fost aproape să ajungă în Mexic, la Pumas.

Neymar, implicat în trecerea lui Philippe Coutinho la Santos

În urmă cu aproape 10 ani, în 2018, Coutinho a fost protagonistul unui transfer impresionant de la Liverpool la Barcelona, pentru 135 de milioane de euro. Pe Camp Nou, brazilianul nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor, astfel că a fost rapid îndepărtat de la echipă.

Însă, prima echipă din Europa pentru care a evoluat Coutinho a fost Inter Milano, care l-a transferat în 2008 de la Vasco da Gama. Au urmat Espanyol și Liverpool, la ultima reușind să aibă cele mai bune evoluții din cariera sa.

Coutinho a ajuns la Vasco da Gama în 2024, sub formă de împrumut de la Aston Villa. După un singur an în Brazilia, clubul de pe ”Villa Park” a decis să-l cedeze definitiv.

Ultimul meci oficial al brazilianului datează din 15 februarie 2026, când bifa 45 de minute într-un meci de cupă.