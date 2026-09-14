Octavian Popescu, sau George Popescu cum îi spune Gigi Becali, e în fața unui „moment zero“. Pentru că, după trei sezoane în care a jucat tot mai slab la FCSB, devenind un caz pierdut în ochii multora, tânărul fotbalist are acum șansa să-și relanseze cariera.

„Colacul de salvare“ i-a fost aruncat din Grecia, de la Levadiakos, unde au ajuns foștii săi antrenori, Mihai Pintilii și Elias Charalambous. Problema e că Levadiakos a pornit catastrofal, în acest sezon: patru meciuri în campionat, trei înfrângeri, un egal, golaveraj 0-8! În acest context, Tavi Popescu trebuie să-și pună repede amprenta pe jocul echipei, dacă vrea să prelungească șederea antrenorilor care au insistat pentru împrumutul său de la FCSB.

Vestea bună pentru mijlocașul de 23 de ani e că, la Levadiakos, pe lângă cuplul Pintilii – Charalambous, va da și de alte fețe cunoscute. Pentru că aici au fost aduși și foștii săi coechipieri de la FCSB, Alexandru Pantea și Adrian Șut.

Ioan Becali, atac la Tavi Popescu

Un om care și-a scăzut agresivitatea verbală în ultimii, Ioan Becali (74 de ani), a avut un discurs lipsit de eleganță, ca-n vremurile sale „de glorie“, atunci când a auzit de Tavi Popescu! În cadrul intervenției sale, la Fanatik, fostul impresar l-a atacat pe jucătorul de 23 de ani, când a fost întrebat despre trecerea sa la Levadiakos.

„Problema și-a făcut-o el însuși. A fost un copil aproape needucat. E crescut în junglă, undeva. A venit un scouter de la Benfica în birou și m-a întrebat: «Măi, dar știe să vorbească engleză? Câteva cuvinte, acolo?». I-am zis eu: «Da, știe. Cum să nu?». A venit Tavi în birou și nu a scos o vorbă. Asta înseamnă să vii dintr-o societate în care nu știi nimic de viață, de nimic“, și-a început Giovanni discursul fără menajamente la adresa lui Tavi Popescu.

În continuarea atacului său, Ioan Becali a făcut trimitere la viața personală a tânărului fotbalist și a insistat că, în cazul său, capacitatea intelectuală lipsește cu desăvărșire.

„A fost un copil care nici n-a avut o femeie în viața lui până la 16-17 ani. Probabil a fost și greșeala alor mei, care trebuiau să-i găsească până atunci vreuna, ca să-l obișnuiască cu așa ceva. Când a prins-o pe prima, s-a certat cu părinții și tot așa. Are IQ zero și l-au manipulat cum au vrut ei. Eu puteam să-i spun să semneze pe 15 ani, asta făcea. Îi puneai ce voiai tu, el nimic. Acum a ajuns în Grecia, la o echipă care joacă să nu retrogradeze. Să dea Dumnezeu să se impună acolo. Sper să se impună, dar depinde de el“, a spus fostul impresar.

Ioan Becali e de părere că, în perioada FCSB, s-a ratat momentul oportun pentru transferul lui Octavian Popescu.

„Eu, când aveam ofertă 10-11 milioane, nu-l dădea Gigi. Sau când îi spuneam să-l dea împrumut, să ia două sau trei milioane și să mai facă o opțiune de alte 4-5 milioane, nu-l dădea. Uite acum, l-a dat gratis, împrumut“, a concluzionat Ioan Becali.