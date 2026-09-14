În weekendul care tocmai s-a încheiat, Premier League a consemnat unul dintre cele mai așteptate derby-uri, dintre cele două mari cluburi din Manchester. Manchester City a câștigat cu Manchester United, scor 1-0, în jocul care a făcut parte din etapa a 4-a, dar este scandal în Anglia!

Wayne Rooney, ieșire nervoasă după ce Manchester City a învins Manchester United cu gol din offside

Manchester City a învins datorită golului bifat de Erling Haaland în minutul 60. Inițial, golul a fost anulat pentru ofsaid, dar, după intervenția VAR, reușita lui Erling Haaland a fost validată. Deși după trasarea liniilor s-a observat că Dorgu l-a ținut în joc pe Haaland, mulți fani au reproșat că golul atacantului norvegian ar fi trebuit anulat pentru un ofsaid la Enzo Fernandez, care a influențat faza.

Comisia de Arbitraj din Premier League a reacționat după controversa apărută la Manchester United - Manchester City și a transmis clar că golul nordicului ar fi trebuit anulat!

Premier League: fanii s-au săturat de VAR. La fel și Wayne Rooney

O reacție fermă a avut și legenda celor de la Manchester United, Wayne Rooney, care a declarat că s-a săturat de erorile VAR, dar și de faptul că meciurile sunt întrerupte pentru prea mult timp atunci când anumite faze sunt analizate.

"Oricine a avut tangențe cu fotbalul la un nivel profesionist, înțelege că aceea a fost o poziție de off-side. E oribil ce se întâmplă. VAR-ul a luat toată emoția unui meci de fotbal, dar să nu se vadă că Enzo Fernandez e în off-side și că participa la fază e atât de greșit.

M-am săturat de VAR!", a spus fostul atacant al celor de la Manchester United.

VIDEO EXCLUSIV Rezumat Manchester United - Manchester City 0-1