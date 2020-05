Scandalul dintre UTA si FRF a ajuns la un nou nivel! Presa internationala scrie depsre CONFLICTUL dintre cele doua parti

UTA Arad a atacat la TAS decizia FRF de a schimba formatul Ligii a 2-a, chiar pe parcursul sezonului.

FRF a anuntat oficial ca sezonul din Liga a 2-a se va incheia prin disputarea unui play off intre primele sase clasate, cu injumatatire de puncte. Decizia este in defavoarea UTA Arad deoarece echipa pierde un avans de 11 puncte avut in fruntea Ligii secunde.

UTA a facut apel la TAS in urma aceste decizii si asteapta raspuns. Presa internationala s-a ainformat si a scris despre situatia din Romania.

"UTA Arad, liderul din Liga seunda a Romaniei, a anuntat joi ca va face apel impotriva <<deciziei total descriminatorie>> a federatiei nationale de fotbal, aceea de a incheia sezonul cu un play off intre primele sase echipe, ele avand punctele injumatatite.

FRF a transmis ca a luat aceasta decizie dupa ce toate echipele din Liga a 2-a au votat pentru trei optiuni diferite.", a scris Reuters.

"UTA Arad a acuzat Federatia Romana de o <<decizie total descriminatorie>>, dupa ce echipelor din Liga a 2-a li s-au injumatatit punctele si li s-a impus sa joace un play off. Aradul avea 11 puncte avans inaintea suspendarii campionatului.", a anuntat The Guardian.

Clasamentul din Liga a 2-a dupa injumatatirea punctelor este urmatorul: UTA Arad (25 de puncte), CS Mioveni (20 de puncte), Turris (20 de puncte), FC Arges (19 puncte), Petrolul (19 puncte) si rapid (19 puncte).