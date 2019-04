"Lasa-ma, papa, la Ajax" :) Olandezii au dezvaluit ce au spus Hagi si Ogararu despre transferul lui Razvan Marin! VIDEO

Cei de la Ajax le prezinta fanilor noua achizitie, Razvan Marin, cu ajutorul declaratiilor lui Gica Hagi si George Ogararu.

"Eu spuneam inca din urma cu 4-5 ani cand a debutat la noi ca seamana mult cu Xavi, de la Barcelona" le-a spus Gica Hagi celor de la Ajax TV cand a mers in Olanda la baza de antrenament a semifinalistei UEFA Champions League. Acestia au publicat clipul care contine si un element amuzant: melodia aleasa pentru fundal este una "clasica", a fetelor de la Andre.

"E mereu placut sa ma intorc aici, e o placere si o onoare ca pot veni aici alaturi de domnul Hagi si ca vom avea un nou jucator roman la Ajax" a declarat si Ogararu, director de scouting la Viitorul. "E o mare onoare pentru noi ca Razvan a semnat cu un club urias ca Ajax. El a crescut cu noi, a promovat apoi cu Viitorul in prima liga, apoi a mers la Standard Liege si a jucat foarte bine acolo timp de 2 ani si acum face un pas mare catre un club urias" a mai spus Hagi.



"E un numar 8, un mijlocas foarte talentat cu un control al balonului impresionant, e foarte creativ, e un jucator tehnic care are si un simt dezvoltat pentru gol. Xavi e Xavi, insa Razvan are acelasi stil, are multa calitate" le-a mai spus Hagi.