CSA Steaua vrea sa isi reinventeze Academia pe modelul Ajax! Ros-albastrii sunt foarte aproape sa-l aduca la club pe George Ogararu 

George Ogararu (40 de ani) este foarte aproape de a face parte din proiectul celor de la CSA Steaua.

Fostul fundas a negociat si in trecut cu clubul bucurestean, dar la acel moment era sub contract cu Ajax si nu a dorit sa plece. Ogararu a antrenat la juniorii si la echipa secunda a echipei din Amsterdam. Prezent luni in cadrul emisiunii "Natiunea Stelista", Ogararu a dezvaluit cum au decurs la acea vreme discutiile cu CSA.

"Nu depinde de mine daca semnez sau nu, insa au fost discutii inca de la inceputul proiectului. In acel moment era sub contract cu Ajax, iar mie nu-mi place sa renunt la un proiect pentru altul. Imi place sa-mi duc proiectele la final, atunci am discutat cu Lacatus si cu d-l Petrea, iar atunci mi-au cerut sa vin ca antrenor la prima echipa.

Inainte de pandemie au fost discutii avansate pentru a veni la club, nu mai eram sub contract cu nimeni. Nu a fost un refuz din partea mea, am ajuns sa discutam destul de specific sa spun asa, dar dupa pandemie nu au mai continuat aceste discutii. Isi doreau o persoana care sa aiba o legatura speciala cu clubul."

Joi dimineata Ogararu a participat la o discutie cu presedintele clubului Steaua, Madalin Hancu, despre planul de dezvoltare al sectiei de fotbal. Fostul fundas doreste sa intareasca sectia de juniori a clubului, dar si sa vina cu o strategie puternica pentru prima echipa.

"M-am bucurat ca am reluat aceste discutii, am raspuns prezent solicitarii d-lui Hancu. Am discutat despre un plan de activitate din punct de vedere managerial, ma bucur de intentia d-lui de a ma aduce aproape de club. Am intentia de a dezvolta Academia si echipa de seniori. In cazul in care aceste lucruri se vor finaliza si vom avea o relatie contractuala, o mare parte din experienta acumulata la Ajax va fi si in cadrul clubului", a declarat George Ogararu pentru Steaua TV.