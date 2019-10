"Antrenorii sunt din ce in ce mai limitati, iar arbitrii decid orice"! George Ogararu, dezamagit de prestatia arbitrului dupa meciul Craiova - Viitorul VIDEO

George Ogararu a vorbit dupa meciul pe care elevii lui Gica Hagi l-au pierdut.

Viitorul a condus aproape toata prima repriza prin golul marcat de Tiru in minutul 8, insa Cicaldau a egalat inainte de pauza, iar Koljic a pus-o pe Craiova in avantaj fix inainte de fluierul de final de repriza. In pauza, antrenorul secund al Viitorului a fost eliminat dupa ce i-ar fi luat apararea lui de Nooijer in fata lui Bancu, care i-a adresat injurii rasiste. Gica Hagi fusese suspendat cu o partida in urma, iar acum Viitorul a ramas si fara antrenor secund pe banca.

Director de scouting si relatii internationale la Viitorul, George Ogararu a fost dezamagit dupa meci de prestatia slaba a arbitrului si deciziile acestuia.

"Gazonul nu a ajutat la o desfasurare spectaculoasa a meciului. Noi ne-am straduit prima repriza, ei s-au straduit in cea de-a doua. Cred ca in prima am reusit sa aratam un fotbal frumos, sa avem o posesie buna, sa ne cream ocazii, sa controlam meciul. Exista jucatori si jucatori, iar jucatorii din atac ai Craiovei au o valoare certa, au reusit sa inscrie cu niste executii spectaculoase, iar aceste executii au intors soarta meciului.

Asta este o parte a ceea ce s-a intamplat astazi, mai este o parte legata de atitudinea arbitrului. Inainte de meci m-ati intrebat ce se intampla cu arbitrii si aceste eliminari, atunci indemnam la o concentrare asupra dreptunghiului verde, care e cel mai important. Domnul arbitru se pare ca nu a auzit si a mai venit cu o eliminare.

Eliminarea de la pauza trebuie foarte bine analizata, daca se dovedeste ca domnul Anghel si Bradley au spus adevarul si anume ca Bradley a fost injurat intr-un mod rasist, atunci trebuiesc luate masuri. Oricum, nu se justifica eliminarea antrenorului. El este acolo sa isi apere jucatorii, nu a facut-o injurios, a atras atentia asupra a ceea ce s-a intamplat. Daca nici asta nu poti face, inseamna ca antrenorii sunt din ce in ce mai limitati in expresie si arbitrii decid si au dreptul asupra orice se intampla pe teren si in afara lui.

Nu cred ca s-a mai intamplat in istoria fotbalului romanesc, ca in doua meciuri consecutive sa fie eliminat si antrenorul principal si cel secundar. Trebuie sa analizam aceste lucruri, au influentat foarte mult jocul, ati vazut expresia echipei in a doua repriza, fara antrenor pe banca", a declarat Ogararu dupa meci.