Anunt bomba in fotbalul romanesc! Renunta definitiv Becali la Steaua?! "Brandul e mare, nu pot sa fac ce vreau eu cu el!"

Victor Piturca a dezvaluit o discutie pe care a avut-o cu Gigi Becali in legatura cu conflictul pentru Steaua.

Fostul selectioner a spus ca finantatorul ros-albastrilor i-ar fi dezvaluit ca nu l-ar mai interesa atat de mult brandul 'Steaua' si ca este impacat cu situatia de la acest moment.

"FCSB-ul e FCSB, iar Steaua este Steaua. Ce razboi? Nu mai e niciun razboi! Si in discutia pe care am avut-o cu el mi-a spus: 'Bai, Piti, eu vorbesc, dar eu sunt multumit cu echipa care o am eu. Steaua este altceva, brandul e mare, nu pot sa fac ce vreau eu. Aveam probleme, nu eram linistit'.

El putea in continuare sa fie patronul Stelei, dar cand esti patronul Stelei e cu totul altceva. Nu mai e echipa ta, e echipa suporterilor! Eu cred ca ii este bine lui asa cum este.

Gigi declara ca vrea sa joace in Ghencea, ca a facut el, dar eu sunt convins ca nu-si doreste sa joace acolo. Pentru ce sa joace cand are stadionul mare (Arena Nationala)?", a spus Victor Piturca pentru Antena Sport.

De asemenea, Piturca a spus ca singurul club din Romania la care ar dori sa se implice pe viitor este Steaua Bucuresti si ca va incerca sa indrume anumiti investitori spre echipa cu care a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986 pentru ca aceasta sa revina cat mai repede in Liga 1.

"Daca as putea si o sa am posibilitate asta, cu siguranta o sa-i indrum spre Steaua. Fotbalul din Romania are nevoie de acest brand. In Romania, nu stiu cu ce echipa as putea sa am un obiectiv. Este Steaua Bucuresti care probabil ca va reveni in primul esalon, atunci vom vedea daca va fi nevoie de mine, cu siguranta ma voi implica. Este singurul club unde ma voi implica", a mai spus fostul selectioner sursei citate.