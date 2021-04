Bianca Andreescu a abandonat finala cu Ashleigh Barty de la Miami si a incheiat turneul in lacrimi: "Am doar 20 de ani, nu vreau sa risc nimic!"

Bianca Andreescu s-a retras in finala turneului WTA 1000 de la Miami din cauza unei accidentari la glezna.

Ashleigh Barty a castigat turneul WTA 1000 de la Miami, profitand de retragerea Biancai Andreescu in finala turneului, la scorul de 6-3, 4-0. Fosta campioana de la US Open a luat decizia alaturi de noul preparator fizic, Abdul Sillah, care a incurajat-o puternic sa nu forteze mai mult decat ar trebui.

"Ash, a fost extraordinar sa joc cu tine, esti o persoana deosebita. Nu e modul in care mi-as fi dorit sa termin turneul, dar sunt foarte recunoscatoare ca am ajuns in finala. N-as putea sa fiu mai fericita. Sunt foarte recunoscatoare si echipei mele, care m-a ajutat foarte mult. Va iubesc foarte mult. Fanii sunt deosebiti. A fost grozav sa fim aici. Va multumesc ca m-ati sprijinit pe toata durata turneului [...] Nimeni nu vrea sa incheie vreun turneu cu o retragere, daramite o finala. Dar lucrurile asa se intampla uneori si vreau sa privesc inainte in cariera mea. Am doar 20 de ani, nu vreau sa risc nimic tocmai acum," a declarat Bianca Andreescu dupa retragerea din finala turneului WTA 1000 de la Miami.

Bianca Andreescu a fost vizibil emotionata in momentul retragerii, plangand minute in sir si primind incurajari din partea persoanelor din public.

"Sunt genul de persoana care isi arata emotiile. Nu mi-e frica de asta, de fapt, imi ofera mai multa putere, pentru ca asta e felul meu de a fi. Cred ca asta le arata oamenilor ca pot face si ei asta; multi spun: 'oh, daca iti arati emotiile, e o slabiciune,' dar pentru mine nu este. E doar modul in care ma exprim, sunt o persoana expresiva si asta m-a ajutat sa castig multe batalii si sa raman cu un pas in fata greutatilor," a adaugat jucatoarea canadiana cu origini romanesti.