EXCLUSIV | "Dati-i sa citeasca! Sa puna mana pe carte, e selectioner!" Atac dur la adresa lui Mirel Radoi: "Numirea lui a fost inutila!"

Selectionerul nationalei Romaniei este criticat dur dupa infrangerile din preliminariile Mondialului din 2022.

Invitat in cadrul emisiunii 'Ora exacta in sport', Marcel Puscas a vorbit despre declaratiile facute de selectionerul nationalei la finalul infrangerii cu Armenia, criticandu-l pentru modul in care s-a exprimat.

Totodata, Puscas a analizat greselile facute de Radoi pe banca nationalei inca din momentul numirii sale, atacandu-l pe selectioner pentru schimbarile numeroase pe care le-a facut in primul 11 al echipei nationale, dar si pentru schimbarile de sistem.

"S-a spus despre Radoi ca este un bun comunicator. Ce a declarat dupa meciul cu Armenia? 'Desi le-am spus jucatorilor, nu au tinut cont'.

Pai, in ce consta acesta buna comunicare? Totii mari antrenori i-ar fi spus ca o formula de echipa trebuie batuta in cuie, daca vrei performanta, tinere antrenor, Radoi! Nu stiu la ce scoala ai studiat, nu ma intereseaza! Nu poti sa vii sa schimbi de 7 ori primul 11. La orice echipa, orice nationala s-a batut primul 11 in cuie.

A treia greseala, nu poti face experimente si sistemele de joc nu se fac dupa ce e in mintea selectionerului, ci dupa posibilitatile jucatorilor. Daca stii ca nu poti face treaba asta, nu ceri decat ce pot face.

A patra, se stie din istoria nationalei ca noi ne bazam pe contraatac. Dati-i sa citeasca si o carte de istorie, si Baltagul, ca nu strica sa citeasca. Daca nu intreaba pe nimeni. Sa puna mana pe carte, e selectionerul unei tari!

Vorbim cam mult despre Radoi, ce am spus pana acum e suficient pentru a demonstra inutilitatea numirii lui", a spus Marcel Puscas la PRO X.