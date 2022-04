Antrenorul care îi întoarce spatele lui Gigi Becali: „Discuția e închisă pentru mine!”

FCSB s-a apropiat la două puncte de CFR Cluj și poate cuceri titlul, dacă va va câștiga tot până la finalul sezonului.

Chiar și așa, situația antrenorului Toni Petrea pe banca vicecampioanei este incertă. Acesta a anunțat deja că ia în calcul ca la finalul sezonului să se despartă de „roș-albaștri”.

Un antrenor din Liga 2 îi întoarce spatele lui Becali

În consecință, Gigi Becali s-ar putea vedea nevoit să-și caute un antrenor în vară. Dacă nu știm cine i-ar putea lua locul Petrea pe banca lui FCSB, știm cu siguranță cine nu va accepta o ofertă din partea latifundiarului din Pipera.

Erik Lincar (43 de ani), antrenorul care a dus-o pe Universitatea Cluj în playoff-ul Ligii 2, cu șanse mari la promovare, spune că nu ar putea antrena niciodată la FCSB.

„Eu am jucat pe Ghencea cu 30.000 de suporteri în spate, toți țineau cu o singură echipă. Acum sunt două tabere și asta mă doare foarte mult. Până nu se va ajunge la o singură echipă, ceea e aproape imposibil, acest subiect este închis pentru mine. Asta nu înseamnă că nu pot să antrenez CSA Steaua. La FCSB e mai complicat, nu intru în categoria respectivă de antrenori.

Eu sunt foarte transparent, nu am nicio problemă. Puteam să antrenez de multe ori în Liga 1, dar pentru mine este important să fie un mediu în care să pot profesa. Dacă acest mediu nu mi se oferă, prefer să merg la echipe mai slab cotate, dar unde să-mi pun în practică meseria și ideile. Dacă nu există o colaborare, o comunicare, și dacă nu sunt lăsat să-mi alcătuiesc echipa, atunci e complicat să intru într-o situație de genul acesta.

Eu mi-am retezat câteva oportunități de câțiva ani (râde). Am fost un tip norocos, peste tot am fost lăsat să-mi desfășor activitatea așa cum am considerat. De 7-8 ani nu mai am niciun ideal să antrenez unele echipe. Nu sunt simpatizat de multă lumă, dar mă interesează doar cariera mea. Vreau să am cât mai multe performanțe”, a spus Erik Lincar, potrivit Playsport.

FCSB ocupă locul doi în clasamentul Ligii 1, cu 46 de puncte, două mai puține decât liderul CFR.

În etapa următoare, vicecampioana primește vizita lui FC Argeș, luni (2 mai), de la ora 20:30.