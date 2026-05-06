Fostul mare atacant al „militarilor” a susținut că jucătorii Stelei din 1986 ar fi surclasat astăzi orice echipă din fotbalul mondial, dacă ar fi fost născuți asemănător generației actuale.

Victor Pițurcă, elogiu către Steaua '86

„Îmi imaginez, mă gândesc. Chiar am vorbit cu Loți Boloni acum două zile pe subiectul ăsta și mă gândeam cum am abordat noi meciurile cu Anderlecht. Și cu puțină teamă, dar cu o furie care ne-a permis să facem adversarul șah-mat.

Jocul nostru cred că ar fi mult mai bun astăzi. Imaginați-vă că noi am jucat finala fără să o cunoaștem pe Barcelona, nu văzuserăm un joc! Și noi am fi fost astăzi poate la alt nivel. Jocul nostru ar fi surclasat orice echipă. Am surclasa orice echipă, noi am inventat presingul.

Dacă ne prindeau într-o zi bună era foarte greu, pentru că la noi circula mingea. Aveam tehnica, abilitatea ca mingea să circule foarte rapid, din una-două atingeri. Acest joc ar pune în dificultate orice mare echipă.

Nici echipele mari nu le văd jucând dintr-o atingere în treimea adversă. E Barcelona care plimbă mingea foarte mult, o ține în posesie, dar jocul Stelei era altceva. Citeam că Guardiola a înființat presingul. Nu, Steaua a făcut acest lucru. Steaua '86!

Jocul Stelei era direct, perpendicular pe poarta adversă. La un moment dat, Liverpool juca așa. Mai e Inter, echipa lui Cristi Chivu, care seamănă. Bine, păstrând proporțiile. Echipa noastră a fost mai bună decât cea a lui Cristi, care a reușit această mare performanță. E și Bayern Munchen, care are un joc ofensiv bine pus la punct”, a declarat Victor Pițurcă.

„Iovan ar fi costat peste 100 de milioane”

Ulterior, fostul selecționer a apreciat că Ștefan Iovan ar fi costat în zilele noastre peste 100 de milioane de euro.

„Mă gândesc, de exemplu, la Iovan. Ca fundaș dreapta, în momentul de față ar fi costat peste 100 de milioane. Iar Belo? Pfa. Nu mai vorbesc. A câștigat două Champions League și nu a jucat la o echipă pe măsura valorii lui. A fost la Valencia, dar trebuia să joace la Real Madrid, la Barcelona.

Iar eu? După ce am câștigat Cupa Campionilor, Anderlecht a vrut să mă cumpere. Am înțeles că voiau să dea 4 milioane de dolari pe mine atunci, o sumă fantastic de mare. Dacă aș echivala cu ce este acum, nu știu...”, a adăugat Pițurcă.

Pe 7 mai 2026, joi, se vor împlini 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, după finala legendară împotriva Barcelonei de la Sevilla (0-0 și 2-0 după loviturile de departajare).

Victor Pițurcă nu a realizat cum a trecut timpul

Victor Pițurcă, golgheterul „militarilor” atât în Liga 1 și în CCE în sezonul istoric amintit, s-a arătat uimit de cât de repede a trecut timpul.

Fostul mare atacant a susținut surprinzător că el și coechipierii săi nu au știu să se bucure de cea mai mare performanță din fotbalul românesc, deoarece nu au conștientizat ce au realizat.

„E foarte greu să te gândești cum au putut trece atât de repede acești ani, e incredibil! Nu am știut să ne bucurăm. Nu am realizat ce a însemnat acea performanță fantastică”, a declarat Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.

Pe 8 mai, la o zi după aniversarea istorică, Pițurcă va împlini vârsta de 70 de ani. Fostul selecționer nu este însă un mare fan al petrecerilor.

„Eu, de obicei, nu sunt un adept al sărbătorilor mari nici la cifre rotunde”, a adăugat Victor Pițurcă.

De trei ori selecționer al României

Pițurcă a calificat naționala la Euro 2000, Euro 2008 și Euro 2016, în trei mandate distincte: 1998–1999 (21 de meciuri), 2004–2009 (46 de meciuri) și 2011–2014 (34 de meciuri).

La nivel de club, a pregătit Steaua / FCSB, Universitatea Craiova și Al-Ittihad, iar ca trofee a cucerit titlul în România (2000-2001) și o Cupa României (1991-1992).