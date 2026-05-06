Gigi Becali s-a bucurat degeaba! Florin Talpan anunță că CSA Steaua nu a pierdut ”războiul” cu FCSB

În cursul zilei de miercuri, Gigi Becali a anunțat că judecătorii au respins ca inadmisibilă expertiza depusă de Clubul Sportiv al Armatei ca probă principală. ”Militarii” au efectuat o expertiză contabilă în care au calculat totalitatea câștigurilor obținute de FCSB în perioada 2003-2017.

Faptul că instanța a respins ca inadmisibilă expertiza înseamnă că aceasta nu poate fi folosită în instanță. Chiar dacă Gigi Becali s-a bucurat de decizia judecătorilor, Florin Talpan susține însă că procesul nu este pierdut. De fapt, juristul CSA a explicat că dosarul nu a fost judecat pe fond și nu există o soluție definitivă.

”În contextul informațiilor apărute recent în presă, consider necesar să fac câteva precizări pentru corecta informare a opiniei publice și, în special, a suporterilor. În dosarul aflat pe rolul Tribunalului București, având ca obiect recuperarea prejudiciului cauzat de FCSB prin folosirea nelegală a mărcii „Steaua”, instanța a respins ca inadmisibilă expertiza extrajudiciară depusă la dosar. Această soluție privește exclusiv modalitatea de administrare a probei, nu fondul cauzei și nici existența prejudiciului.

Este important de subliniat că expertizele extrajudiciare nu sunt interzise, iar Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 130/2008, a stabilit că acestea pot avea valoare probatorie la fel ca cele judiciare atunci când sunt întocmite de specialiști autorizați și sunt supuse dezbaterii contradictorii. În mod firesc, instanța urma să aprecieze valoarea raportului în ansamblul probelor, la momentul soluționării cauzei. Totuși, respingerea expertizei extrajudiciare nu înseamnă că prejudiciul nu poate fi dovedit. Dimpotrivă, instanța urmează să dispună administrarea probelor necesare, inclusiv a unei expertize judiciare, singurul instrument procedural prin care se poate stabili cuantumul exact al prejudiciului.

Reamintesc un aspect esențial: dosarul nu a fost judecat pe fond. Nu există o soluție definitivă, nu există o concluzie asupra prejudiciului, iar procesul continuă în mod firesc cu administrarea probelor. Am depus și voi continua să depun toate eforturile pentru apărarea intereselor clubului, cu aceeași determinare și responsabilitate ca până acum. Îi asigur pe suporteri că trebuie să avem, împreună, aceeași încredere în Dumnezeu și în justiție. Sunt singurele instanțe care împart dreptatea și o fac întotdeauna la timpul potrivit”, a scris Florin Talpan pe Facebook.