În minutul 90+4, Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu, a fost introdus pe teren în locul lui Stojilkovic. La câteva secunde, a marcat golul 3 și a închis, astfel, tabela de marcaj în Rapid - Argeș!

În loja VIP, Dan Șucu a fost surprins de camerele TV în extaz la reușita fiului său! 30 de secunde i-a luat lui Andrei să marcheze în Rapid - Argeș primul său gol în echipamentul giuleștenilor (VEZI AICI).

Andrei Șucu a ajuns în Gazzetta dello Sport după golul său din Rapid - Argeș. Ce au scris italienii

Publicația Gazzetta dello Sport a scris despre momentul în care Andrei Șucu a marcat în Giulești. Tatăl său, Dan Șucu, este acționar majoritar și în Serie A, la Genoa, club care după patru etape desfășurate e pe locul 19 cu un singur punct consemnat.

”Andrei Șucu, 27 de secunde pentru a scrie istorie: gol la debut pentru fiul patronului de la Genoa”, a titrat publicația menționată mai sus.

”La doar al doilea său meci în campionatul României, jucătorului născut în 2008 i-a fost suficientă o singură atingere pentru a marca primul său gol pentru Rapid București.

Abia intrase pe teren, iar timpul părea că se scursese deja. Apoi, la prima minge jucată, Andrei Șucu a reușit să înscrie.

S-a întâmplat în minutul 94 al meciului Rapid - FC Argeș, când Daniel Pancu a decis să îl trimită pe teren pe jucătorul de 17 ani în locul lui Filip Stojilkovic. Câteva clipe mai târziu, mingea a ajuns la marginea careului: preluare, șut pe jos și gol.

Golul de 3-1 a devenit astfel primul reușit de Andrei pentru prima echipă a Rapidului și, mai ales, primul său gol în fața publicului din Giulești. O prezentare care cu greu ar fi putut fi mai spectaculoasă.

Momentul a fost făcut și mai special de prezența părinților săi în tribune. Chipul tatălui său era imposibil de trecut cu vederea pe stadion: Șucu senior este, de fapt, acționarul majoritar al clubului.

Numele Șucu este însă familiar și în Serie A: din decembrie 2024, omul de afaceri român este proprietarul clubului Genoa. Alături de el s-a aflat mama lui Andrei, Diana, care nu și-a ascuns emoția și mândria din tribune după primul gol marcat de fiul său”, a mai scris GDS.

Rapid și FC Argeș și-au dat întâlnire în Giulești, iar la capătul meciului, formația dirijată de Daniel Pancu și-a trecut în cont toate cele trei puncte după ce s-a impus cu 3-1 în fața piteștenilor.