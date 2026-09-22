Ce veste pentru Rapid! După golul din Giulești, cota lui Andrei Șucu a explodat

Ce veste pentru Rapid! După golul din Giulești, cota lui Andrei Șucu a explodat Superliga
SPORT.RO
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Cota lui Andrei Șucu a explodat după primul gol marcat în SuperLiga.

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Andrei ȘucuRapidSuperliga
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Formația din Giulești a dominat autoritar partida cu FC Argeș, din etapa a 10-a din SuperLiga, iar cele trei puncte au fost obținute de către elevii lui Daniel Pancu. Interesant este faptul că antrenorul a decis să îl introducă pe teren pe Andrei Șucu în minutul 90+4.

După golul la debutul pe Giulești, cota lui Andrei Șucu a explodat

Încrederea tehnicianului a fost răsplătită, iar Andrei Șucu a punctat la doar câteva zeci de secunde. Reacția părinților aflați nu a întârziat să apară, Diana Șucu vărsând lacrimi de bucurie în loja din Giulești.

În urma reușitei, cota jucătorului a explodat. Specialiștii de la Transfermarkt nu au trecut cu vederea debutul de vis pe Giulești, astfel că au ținut să îi crească exponențial valoarea de piață.

După ultima actualizare a cotelor de piață din SuperLiga, estimarea lui Andrei Șucu este la 50.000 de euro. Creșterea este una exponențială, de 50.000%, în condițiile în care, până la momentul rectificării, fiul finanțatorului de la Rapid nu avea o valoare de piață.

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Rapid, vad de bucurie bucurie după debutul de vis a lui Andrei Șucu în Giulești

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de sâmbătă, 19 septembrie, Andru Nenciu a purtat un dialog în direct cu Victor Angelescu.

Finanțatorul giuleștenilor s-a arătat extrem de fericit de reușita lui Andrei Șucu. Victor Angelescu a mărturisit că există presiunea numelui în cazul tânărului jucător, însă fiul lui Dan Șucu demonstrează de fiecare dată că merită să fie la Rapid.

„Ce să vă spun? Vă dați seama, când debutezi pe Giulești și dai gol la a doua atingere, după ce ai intrat de 30 de secunde, n-ai cum decât să fii în extaz. Mă bucur mult pentru el, a fost, este și va fi o presiune din cauza numelui, dar cred că trebuie să-l tratăm ca un jucător profesionist, un jucător tânăr, de perspectivă, care se antrenează foarte bine. Mă bucur că Daniel Pancu a fost inspirat, mă bucur și pentru familia Șucu, să-ți marcheze copilul la debutul pe Giulești, după ce a jucat un minut, nu are decât să-ți facă următoarele zile să fie cu zâmbetul pe buze.

A și fost, a fost la un meci, a fost unul dintre jucătorii pe care noi i-am trecut pe listă pentru colaborarea pe care o avem cu cei de la Ștefănești. În funcție de cum va alege Daniel Pancu, pentru că el decide, sigur îl va mai trimite și va mai merge. Tocmai d-asta a fost trecut pe listă, ca să aibă cât mai multe minute la seniori. Când va fi nevoie de el, îl va băga. Dacă nu, normal că îi este benefic să prindă cât mai multe minute la vârsta asta”, a declarat Victor Angelescu la VOYO SPORT LIVE.

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