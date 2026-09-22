Ce veste pentru Rapid! După golul din Giulești, cota lui Andrei Șucu a explodat

Formația din Giulești a dominat autoritar partida cu FC Argeș, din etapa a 10-a din SuperLiga, iar cele trei puncte au fost obținute de către elevii lui Daniel Pancu. Interesant este faptul că antrenorul a decis să îl introducă pe teren pe Andrei Șucu în minutul 90+4.

După golul la debutul pe Giulești, cota lui Andrei Șucu a explodat

Încrederea tehnicianului a fost răsplătită, iar Andrei Șucu a punctat la doar câteva zeci de secunde. Reacția părinților aflați nu a întârziat să apară, Diana Șucu vărsând lacrimi de bucurie în loja din Giulești.

În urma reușitei, cota jucătorului a explodat. Specialiștii de la Transfermarkt nu au trecut cu vederea debutul de vis pe Giulești, astfel că au ținut să îi crească exponențial valoarea de piață.

După ultima actualizare a cotelor de piață din SuperLiga, estimarea lui Andrei Șucu este la 50.000 de euro. Creșterea este una exponențială, de 50.000%, în condițiile în care, până la momentul rectificării, fiul finanțatorului de la Rapid nu avea o valoare de piață.