Bosnia - Suedia 0-0
Min. 1: A început meciul!
Urna valorică ”B” îi dă bătăi de cap lui Gheorghe Hagi.
Echipele de start:
În primele două runde din Nations League, prima reprezentativă de fotbal a României a pierdut cu Suedia la Solna, scor 1-2, și cu Bosnia & Herțegovina la București, scor 2-4.
În această seară, selecționata lui Gheorghe Hagi o va întâlni pe Polonia la Varșovia, de la ora 21:45, meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.
Tot LIVE TEXT pe Sport.ro va putea fi urmărit și celălalt meci din Grupa 4 din care face parte România în urna valorică ”B” din Nations League: Bosnia - Suedia.
Cele două reprezentative își dau întâlnire la Zenica, pe ”Bilino Polje”. Confruntarea va fi arbitrată de ”centralul” ucrainean Oleksiy Derevinskyi.
Ultima întâlnire și singura, de altfel, între Bosnia și Suedia a avut loc în urmă cu 16 ani. Cu 4-2 s-au impus atunci nordicii într-un simplu joc de pregătire.
În Grupa 4 din Nations League, Liga B, Suedia e prima în clasament cu 6 puncte, urmată de Bosnia cu 4 puncte. Polonia e pe trei cu un singur punct, în timp ce România ocupă ultima poziție cu zero puncte.
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