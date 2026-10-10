GALERIE FOTO Primul gol din noul mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Primul gol din noul mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Reacția lui Gigi Becali Superliga
SPORT.RO
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FCSB se duelează cu Oțelul Galați în etapa a 11 din Superliga României.

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Din articol

Pentru Laurențiu Reghecampf este primul meci după revenirea la echipa lui Gigi Becali, care este și el prezent pe Arena Națională.

Reacția lui Gigi Becali la golul marcat de Stoian

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După o primă repriză încheiată la egalitate, roș-albaștrii au dat lovitura în actul secund, la scurt timp de la eliminarea lui Habib Sylla din minutul 54.

Alexandru Stoian a reușit să deschidă scorul în minutul 65, cu o lovitură de cap, din centrarea lui Valentin Crețu. Puștiul roș-albaștrilor intrase pe teren cu doar 8 minute înainte.

Gigi Becali nu s-a exteriorizat prea tare în momentul golului, însă patronul de la FCSB a fost surprins de către camerele de filmat cu zâmbetul până la urechi.

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