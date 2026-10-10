Pentru Laurențiu Reghecampf este primul meci după revenirea la echipa lui Gigi Becali, care este și el prezent pe Arena Națională.
GALERIE FOTO Primul gol din noul mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Reacția lui Gigi Becali
FCSB se duelează cu Oțelul Galați în etapa a 11 din Superliga României.
După o primă repriză încheiată la egalitate, roș-albaștrii au dat lovitura în actul secund, la scurt timp de la eliminarea lui Habib Sylla din minutul 54.
Alexandru Stoian a reușit să deschidă scorul în minutul 65, cu o lovitură de cap, din centrarea lui Valentin Crețu. Puștiul roș-albaștrilor intrase pe teren cu doar 8 minute înainte.
Gigi Becali nu s-a exteriorizat prea tare în momentul golului, însă patronul de la FCSB a fost surprins de către camerele de filmat cu zâmbetul până la urechi.
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