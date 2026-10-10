Pentru Laurențiu Reghecampf este primul meci după revenirea la echipa lui Gigi Becali, care este și el prezent pe Arena Națională.

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După o primă repriză încheiată la egalitate, roș-albaștrii au dat lovitura în actul secund, la scurt timp de la eliminarea lui Habib Sylla din minutul 54.

Alexandru Stoian a reușit să deschidă scorul în minutul 65, cu o lovitură de cap, din centrarea lui Valentin Crețu. Puștiul roș-albaștrilor intrase pe teren cu doar 8 minute înainte.

Gigi Becali nu s-a exteriorizat prea tare în momentul golului, însă patronul de la FCSB a fost surprins de către camerele de filmat cu zâmbetul până la urechi.