Englezii au deschis scorul în minutul 9, prin Osman, iar De Cuyper a majorat avantajul în minutul 32. Situația echipei lui Filipe Coelho s-a complicat după eliminarea lui Vladimir Screciu, din minutul 39. În repriza secundă, Koustoulas și Osman au mai înscris pentru Brighton.

„Mai aveți speranțe la calificare?” Răspunsul lui Cicâldău

La finalul partidei, Alexandru Cicâldău a recunoscut că echipa trebuie să analizeze prestația și să învețe din acest rezultat.

„Este o înfrângere, sper să învățăm cât mai multe din ea și, cu siguranță, de mâine trebuie să ne gândim la următorul meci.

Am jucat în Europa, cred că, doar pe această poziție. Joc acolo unde mi se cere, am făcut-o bine până acum, zic eu, iar în seara asta nu o să caut scuze”, a declarat Cicâldău la Digi Sport.

Întrebat dacă Universitatea Craiova mai speră la calificare, fotbalistul a răspuns afirmativ: „Bineînțeles, de ce nu? Este o înfrângere, trebuie să analizăm, să învățăm din ea și de mâine trebuie să ne pregătim și să ne revenim mental pentru următoarele meciuri”.

﻿În urma acestui rezultat, Brighton a ajuns la 10 puncte și ocupă primul loc în clasamentul Conference League. Universitatea Craiova se află pe poziția a 11-a, cu 7 puncte.

Pentru olteni urmează două dueluri cu Dinamo. Primul va avea loc în campionat, luni, 30 noiembrie, de la ora 20:00. Cele două echipe se vor întâlni din nou joi, 3 decembrie, tot de la ora 20:00, în Cupa României. Ambele partide vor fi transmise în format LIVE TEXT pe Sport.ro.