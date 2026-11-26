Mijlocașul formației din Bănie a mărturisit că echipa sa ar fi trebuit să aibă o abordare mai incisivă și să trateze adversarul de la egal la egal.

Băluță a fost impresionat de primirea fanilor englezi la revenirea pe stadionul lui Brighton. Mijlocașul a recunoscut că a fost emoționat la începutul jocului, chiar dacă perioada petrecută la Brighton nu a fost una simplă pentru el.

”E o echipă care își dorește să câștige Conference League. Poate în anumite momente i-am respectat puțin cam mult, dar asta e fotbalul, trebuie să învățăm și noi ne dorim să ne creștem nivelul, să ne batem de la egal la egal cu astfel de adversari pe viitor. Este un meci pierdut, dar acum trebuie să ne concentrăm pe următorul meci.

Din păcate, am pierdut. Cred că în anumite momente puteam să facem mai mult, dar ce pot să zic? Este un stadion dificil, vezi echipe precum Arsenal care au pierdut aici. Nu cred că e un capăt de lume, suntem dezamăgiți, dar e un meci peste care trebuie să trecem.

(n.r. – Cum a fost întoarcerea la Brighton?) Am apreciat lucrul acesta (n.r. – faptul că a fost aplaudat de suporterii lui Brighton). Puțin emoționant, mi-am petrecut aici ceva timp din carieră, din viață. Nu a fost cea mai bună perioadă pentru mine, însă a fost o plăcere să revăd câteva persoane. Cam atât, ce să zic.

(n.r. – Vreun regret din perioada respectivă?) În perioada respectivă eram la prima echipă, însă nu am jucat. Am avut accidentări care m-au tras înapoi. Nu știu ce aș fi putut să fac... dacă m-am accidentat, asta a fost situația. Nu a fost o perioadă bună pentru mine aici, dar am învățat foarte multe ca persoană, ca fotbalist, chestii care mi-au rămas și pe care le voi ține alături de mine toată viața”, a spus Tudor Băluță la Digi Sport.