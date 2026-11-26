Ilie Dumitrescu este de părere că oltenii pot vedea și partea plină a paharului după eșecul suferit pe terenul lui Brighton.

Fostul mare atacant crede că jucătorii Craiovei pot beneficia de experiența acumulată din meciul cu echipa din Premier League.

Mai mult, având în vedere faptul că Brighton este unul dintre cei mai puternici adversari pe care oltenii îi puteau întâlni în Conference League, Ilie Dumitrescu susține că oltenii pot avea evoluții mai sigure și cu o exprimare mult mai bună în următoarele meciuri, având în vedere că adversarii nu vor mai fi la același calibru.

”În seara asta am întâlnit un adversar puternic, ne-a fost superior. Nu toate adversarele sunt la nivelul ăsta. E un rezultat negativ, dar este o experiență foarte bună pentru jucători. E un câștig, chiar dacă meciul s-a pierdut. Pentru următoarele jocuri va ajuta enorm.

Nu o să mai ai adversari cu ritmul ăsta, cu intensitatea asta. Nu o să mai întâlnești jucători cu aceeași calitate. Următorul joc va fi cu Kairat Almaty, nu o să mai vezi un pressing ca cel al lui Brighton, nu o să mai vezi relații de joc atât de bine puse la punct.

Când echipa asta ajunge să fie pe locul doi, să câștige cu 3-0 cu Arsenal, să bată la City acasă, bate cu Liverpool, vorbim de o echipă care și-a permis doar cu 3-4 jucători din formula de start. Mă așteptam să văd jucători cu mai multă personalitate, să își asume mai mult. E un prilej extraordinar să poți să te remarci cumva”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.