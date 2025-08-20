În sezonul precedent, petrecut la formația ilfoveană, atacantul a avut un conflict cu antrenorul Nicolae Dică, pe care l-a povestit, pe larg, în spațiul public. Acum a venit și replica tehnicianului pentru fostul său jucător.



Dică neagă faptul că ar fi fost înjurat de Adi Petre și a avut o replică tăioasă pentru acesta.



În sezonul precedent, Petre a evoluat în 15 meciuri pentru Concordia Chiajna, majoritatea din postura de rezervă, reușind să înscrie și un gol. Anul trecut, atacantul a vrut să renunțe la cariera de fotbalist, dar a fost întors din drum.



Nicolae Dică a venit cu replica pentru Adi Petre: ”Îi dau prea multă importanță”



„Ce conflict să aibă Petre cu mine? În afară de faptul că l-am certat și că i-am spus că nu mai contează pentru mine, nu a scos două cuvinte. Despre ce vorbim? Să răspund la ce? La ce n-a zis el? O fi zis în gând, o fi auzit doar el.



Are dreptate în ce a zis, că am vrut să-l trimit la încălzire și mi-a zis că-l doare spatele la pauză, că voiam să-l bag în a doua repriză. A rămas pe bancă, OK. Este adevărată treaba asta. Nu are dreptate că i-a spus cineva că va fi titular, nu există. În primul rând, spune el că a avut probleme cu spatele săptămâna aia și nu s-a antrenat o zi-două. Minte prea mult!



La sfârșitul jocului l-am anunțat că nu mai face parte din lot. Eu vreau jucători care se sacrifică pentru echipă, asta a fost discuția. N-a avut el curaj să mă înjure pe mine sau să spună că sunt antrenor slab. Minte prea mult. Poate a zis în gând sau, după ce am plecat eu din vestiar, o fi zis ceva. Dar de față cu mine nu a spus absolut nimic.



Nu pot să-i răspund eu lui Adi Petre, care s-a lăsat la 25 de ani. Poate o fi prins curaj după ce am ieșit eu din vestiar. Nu m-a înjurat Adi Petre pe mine. E părerea lui, că spune de mine că sunt slab.



Îi dau prea multă importanță unuia care nu a făcut nimic pentru fotbal. Despre ce vorbim? Dacă știa măcar 5% din fotbal cât știu eu, îi răspundeam”, a spus Dică, pentru GSP.ro.



Cariera lui Adrian Petre



Adi Petre a făcut parte și din naționala U21 care ajungea până în semifinalele Campionatului European din 2019. Atacantul, concurent pe post cu George Pușcaș la acea vreme, reușea și un gol la turneul final în meciul din grupe contra Croației (4-1).



În februarie 2020, Petre a decisv să revină în România și a semnat cu FCSB, care a plătit 800.000 de euro pentru transferul său. Atacantul a jucat în doar 16 partide și a marcat 3 goluri, iar după mai puțin de 7 luni era cedat în Italia, la Cosenza.



Din perioada FCSB a urmat declinul pentru Adrian Petre. A schimbat mai multe echipe, precum Cosenza, UTA Arad, Farul, Levadiakos, FC Hermannstadt, CS Tunari sau Concordia Chiajna, însă la niciuna nu a reușit să se apropie de nivelul arătat în perioada 2017-2019.

