FOTO Adrian Petre, hat-trick în 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și ”evoluție fantastică”

Adrian Petre, hat-trick în 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și "evoluție fantastică"
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre cei mai promițători fotbaliști români joacă acum la un nivel neașteptat de scăzut.

CS Păulești a învins-o în ultima etapă din Liga 3 pe CSM Râmnicu Sărat, toate golurile învingătorilor fiind marcate de Adrian Petre, fostul atacant al lui FCSB sau al naționalei de tineret.

Vârful a punctat în minutele 35, 39, 44 și 75.

”💙 Rezultat final: CS Păulești 4 - 2 CSM Râmnicu Sărat 💙

Echipa noastră continuă parcursul excelent din Liga 3 și ramane pe poziția a 3-a în clasament, cu 16 puncte, la doar 2 puncte de ocupanta primului loc și la egalitate de puncte cu ocupanta locului 2! 🔝⚽️ Astfel echipa noastră continuă lupta pentru a îndeplini obiectivul acestui sezon care este clasarea pe un loc de play-off 

Toate cele 4 goluri au fost marcate de Adrian Petre, care a avut o evoluție fantastică și a condus echipa spre o nouă victorie! 🔥👏

💪 Determinarea, unitatea și sprijinul fanilor fac diferența — vă mulțumim că sunteți mereu alături de noi!

Împreună formăm o singură echipă, iar drumul nostru abia începe! 💙🤍”, a postat la final Club Sportiv Păulești pe pagina oficială de Facebook.

Cariera lui Adrian Petre

Adi Petre a făcut parte și din naționala U21 care ajungea până în semifinalele Campionatului European din 2019. Atacantul, concurent pe post cu George Pușcaș la acea vreme, reușea și un gol la turneul final în meciul din grupe contra Croației (4-1).

În februarie 2020, Petre a decisv să revină în România și a semnat cu FCSB, care a plătit 800.000 de euro pentru transferul său. Atacantul a jucat în doar 16 partide și a marcat 3 goluri, iar după mai puțin de 7 luni era cedat în Italia, la Cosenza.

După perioada FCSB a urmat declinul pentru Adrian Petre. A schimbat mai multe echipe, precum Cosenza, UTA Arad, Farul, Levadiakos, FC Hermannstadt, CS Tunari sau Concordia Chiajna, însă la niciuna nu a reușit să se apropie de nivelul arătat în perioada 2017-2019.

