CS Păulești a învins-o în ultima etapă din Liga 3 pe CSM Râmnicu Sărat, toate golurile învingătorilor fiind marcate de Adrian Petre, fostul atacant al lui FCSB sau al naționalei de tineret.

Vârful a punctat în minutele 35, 39, 44 și 75.

”💙 Rezultat final: CS Păulești 4 - 2 CSM Râmnicu Sărat 💙

Echipa noastră continuă parcursul excelent din Liga 3 și ramane pe poziția a 3-a în clasament, cu 16 puncte, la doar 2 puncte de ocupanta primului loc și la egalitate de puncte cu ocupanta locului 2! 🔝⚽️ Astfel echipa noastră continuă lupta pentru a îndeplini obiectivul acestui sezon care este clasarea pe un loc de play-off

Toate cele 4 goluri au fost marcate de Adrian Petre, care a avut o evoluție fantastică și a condus echipa spre o nouă victorie! 🔥👏

💪 Determinarea, unitatea și sprijinul fanilor fac diferența — vă mulțumim că sunteți mereu alături de noi!

Împreună formăm o singură echipă, iar drumul nostru abia începe! 💙🤍”, a postat la final Club Sportiv Păulești pe pagina oficială de Facebook.

