Echipa de Liga 1 Hermannstadt a făcut spectacol luni, 13 octombrie, în amicalul cu formația de Liga 3 CS Păulești, impunându-se categoric cu 8-0, la Baza Sportivă Obor 2 din Sibiu.

Golurile sibienilor au fost marcate de Dragoș Albu (2), Ionuț Stoica, Jair, Alexandru Oroian, Marius Chițu, Marko Gjorgjievski și Florin Bejan.

Echipa lui Adi Petre și Romario Pires, zdrobită astăzi cu 8-0!

Deși a fost doar un test de pregătire, Hermannstadt a tratat partida serios, dominând clar echipa unde evoluează Adrian Petre (27 de ani), fost internațional U21, și Romario Pires (36 de ani), fost jucător la Universitatea Cluj, Petrolul și Concordia Chiajna.

Antrenorul Marius Măldărășanu a folosit tot lotul disponibil, cu excepția jucătorilor plecați la loturile naționale sau accidentați: Kevin Ciubotaru, Vahid Selimovic, Silviu Balaure și Antreas Karo.

CS Păulești o duce binișor în Liga 3

De cealaltă parte, în ciuda eșecului dureros, CS Păulești traversează un sezon solid în Liga 3, Seria B, unde ocupă locul 3, cu 16 puncte după 8 etape.

Formația din Prahova se poate lăuda cu 5 victorii, o remiză și două înfrângeri și continuă să lupte pentru promovarea în eșalonul secund.

Top 3 în Liga 3, Serie B: