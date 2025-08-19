Adrian Petre, scandal cu Nicolae Dică: ”M-am ridicat și l-am înjurat. E mare meseria asta pentru el”

După ce a evoluat în 15 partide pentru cei de la Chiajna, reușind să marcheze un singur gol, Petre a fost tras pe ”linie moartă” de antrenorul Nicolae Dică.



Atacantul a povestit că a avut un conflict deschis cu fostul antrenor de la FCSB. L-a acuzat pe acesta că ”se preface” acuând o accidentare.



”L-am înjurat, mi s-a pus negru în fața ochilor”, și-a amintit Adrian Petre, care a mai trecut în cariera sa pe la UTA Arad, Hermannstadt, FCSB și Esbjerg.

"Despre Dică mai bine nu zic nimic. Ca fotbalist, Nicolae Dică a fost unul dintre idolii mei. Nu am cum să spun vreodată ceva despre el ca fotbalist, nu-mi permit. Dar ca antrenor, să mă ierte, dar e mare meseria aceasta pentru el. Ar trebui să fie director sportiv ceva, dar ca antrenor...

CV-ul vorbește, peste tot pe unde a mers a fost dat afară. Nu a rezistat pe nicăieri, de ce? Eu am avut o problemă personală cu el, am izbucnit, nu am mai putut. Eu sunt o fire care nu se ceartă, dar s-a întâmplat ceva și nu am mai putut. Venisem după un meci în care am fost rezervă, cu Ceahlăul, deși fusesem anunțat că sunt titular. Toată săptămâna am avut probleme cu spatele, iar la pauză i-am zis că nu sunt 100% și că nu pot să intru. Nu puteam să mă mișc.



După meci, primul lucru pe care domnul Dică l-a spus în vestiar este că mă trimite la echipa a doua și că nu mai am ce să caut la prima echipă, că mă prefac. În fața echipei, primul lucru. M-am ridicat și l-am înjurat, mi s-a pus negru în fața ochilor și nu am putut să tac. Nici nu m-a întrebat, nu m-a luat deoparte să-mi zică. I-am și zis atunci că de asta a fost dat afară de peste tot, că e zero ca antrenor.



Când a văzut că mă duc spre el a ieșit din vestiar. Atunci am zis că nu mai am ce să caut la echipă cât e acolo. Nu ne salutam și nici nu vreau să-l mai văd în fața ochilor. Eu am rămas cu un gust amar. Nimeni nu m-a acuzat în fața echipei că nu vreau să joc și nu mai eu știam cât înduram. Rezultatele vorbesc, la fel și stilul de joc al echipei.



Am vrut să zic anumite chestii despre el pentru că îl văd că mai apare pe la televizor și își dă el cu părerea. Să lase părerilor celor care se pricep și să-i lase pe alții. După ce a venit am avut o discuție cu el și chiar mi-a spus că se bazează pe mine și că nu îl interesează ce probleme am avut eu. Ne știm de când era selecționer la națională și mă urmărea", a spus Petre, pentru Digi Sport.



Cariera lui Adrian Petre



Adi Petre a făcut parte și din naționala U21 care ajungea până în semifinalele Campionatului European din 2019. Atacantul, concurent pe post cu George Pușcaș la acea vreme, reușea și un gol la turneul final în meciul din grupe contra Croației (4-1).



În februarie 2020, Petre a decisv să revină în România și a semnat cu FCSB, care a plătit 800.000 de euro pentru transferul său. Atacantul a jucat în doar 16 partide și a marcat 3 goluri, iar după mai puțin de 7 luni era cedat în Italia, la Cosenza.



Din perioada FCSB a urmat declinul pentru Adrian Petre. A schimbat mai multe echipe, precum Cosenza, UTA Arad, Farul, Levadiakos, FC Hermannstadt, CS Tunari sau Concordia Chiajna, însă la niciuna nu a reușit să se apropie de nivelul arătat în perioada 2017-2019.

