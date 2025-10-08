De atunci, atacantul a schimbat numeroase echipe precum UTA Arad, Farul, Levadiakos, Hermannstadt, dar nu a reușit să se impună nicăieri.

Adi Petre, despre situația lui Alibec la FCSB: ”Am trecut și eu prin situația lui”

A ajuns apoi la formații precum CS Tunari sau Concordia Chiajna și a fost la un pas să se lase de fotbal, dar a fost întors din drum, iar acum evoluează la CS Păulești, în Liga 3.

Având în vedere experiența pe care a trăit-o la FCSB, Adi Petre a fost întrebat despre situația în care a ajuns Denis Alibec la echipa patronată de Gigi Becali. Deși a promis că nu îl va critica public pe Alibec după ce atacantul a acceptat să se întoarcă la gruparea roș-albastră, Becali nu s-a ținut de cuvânt și cu prima ocazie l-a taxat pe Alibec.

Adi Petre susține că înțelege sentimentele care îl încearcă în aceste momente pe Alibec, însă, având în vedere experiența atacantului echipei naționale, nu își poate permite să îi dea un sfat.

"Am trecut și eu prin situația lui, dar nu îmi permit să îi dau sfaturi lui Alibec. Are o vârstă și o experiență destul de mare și cred eu că știe să gestioneze orice fel de problemă ar avea", a spus Adrian Petre, conform digisport.ro.

