Plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova tocmai s-a oficializat. Așadar, fostul mijlocaș a făcut ce a vrut, încă o dată, „și-a strâns jucăriile“ și a plecat, cum nu i-a convenit ceva.

Probabil, Mirel nu realizează pe moment, însă această plecare șocantă de la Craiova, a doua, i-a pus o etichetă de care nu va mai scăpa prea curând. Probabil, niciodată! Încă de dimineață, de când prindea contur plecarea antrenorului, Sport.ro a explicat aici că Rădoi e un tip cu un mare defect: e impulsiv și ia decizii radicale, la nervi.

Acum, în cadrul conferinței sale, patronul Universității, Mihai Rotaru, fix asta a confirmat, amintind că, în ultimele săptămâni, Rădoi a tot amenințat cu demisia!

„Mi-am dorit echilibru, stabilitate, pentru a da consistență și a da o bază solidă lui Mirel să facă performanță. Nu i-a lipsit nimic lui Mirel, a avut în plus o efervescență emoțională. El a făcut performanță, a dus echipa acolo sus dar, din păcate, acum s-a retras. Nu puteam să trăim din săptămână în săptămână cu spectrul unei despărțiri. Îmi pare rău, spun asta cu mare tristețe“, a declarat Mihai Rotaru.

