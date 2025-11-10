El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea

El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea
După eșecul suferit de Universitatea Craiova pe teren propriu cu UTA Arad, Mirel Rădoi a cedat și le-a spus jucătorilor că va demisiona de la echipă.

A vorbit ulterior și cu Mihai Rotaru, unul dintre acționarii clubului, care nu ar mai fi încercat să îl facă pe antrenor să se răzgândească.

Daniel Sousa, favorit să îi ia locul lui Mirel Rădoi

De fapt, Rotaru ar fi dat deja directive cu privire la următorul antrenor. Conducătorul clubului din Bănie vrea la echipă un antrenor din străinătate și i-a spus lui Mario Felgueiras să se orienteze către un antrenor portughez.

Conform Fanatik, în momentul de față, Daniel Sousa este favorit să ajungă pe banca oltenilor. Sousa a fost secundul lui Andre Villas-Boas, pe vremea când acesta a fost la Chelsea, Tottenham și FC Porto. În calitate de principal, Sousa a activat la Arouca și la Gil Vicente.

Gigi Becali a comentat demisia lui Mirel Rădoi

Finanțatorul de la FCSB este convins că antrenorul s-a decis să plece de la Universitatea Craiova, pentru că cineva din conducerea clubului a intervenit în lucrurile ce țin de echipă.

Nu înțeleg de ce s-a ajuns aici… Înseamnă că el, finul, a plecat. O să vă spun ce cred eu. El, Mirel, este foarte orgolios și nu acceptă să intre cineva să-i bage lui strâmbe la echipă. Este posibil să se fi implicat cineva și a făcut un compromis înainte de meci. E posibil, eu așa zic! Din cauză că a făcut acel compromis, el să fi spus ‘l-am făcut, acum la revedere!’. Eu așa cred că a fost”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

