El e favorit să fie urmașul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova! A fost la Tottenham și Chelsea

A vorbit ulterior și cu Mihai Rotaru, unul dintre acționarii clubului, care nu ar mai fi încercat să îl facă pe antrenor să se răzgândească.

Daniel Sousa, favorit să îi ia locul lui Mirel Rădoi

De fapt, Rotaru ar fi dat deja directive cu privire la următorul antrenor. Conducătorul clubului din Bănie vrea la echipă un antrenor din străinătate și i-a spus lui Mario Felgueiras să se orienteze către un antrenor portughez.

Conform Fanatik, în momentul de față, Daniel Sousa este favorit să ajungă pe banca oltenilor. Sousa a fost secundul lui Andre Villas-Boas, pe vremea când acesta a fost la Chelsea, Tottenham și FC Porto. În calitate de principal, Sousa a activat la Arouca și la Gil Vicente.

