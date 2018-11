Adevarul a iesit la iveala! Ce se intampla defapt intre fotbalistul gasit decapitat si sotia impresarului

Apar noi explicatii legate de cazul care a socat lumea fotbalului

Apar noi dezvaluiri legate de crima care a socat intreaga lume fotbalului. Un fotbalist de la Sao Paulo a fost decapitat de impresar dupa ce l-ar fi acuzat ca i-a violat sotia dupa o petrecere.

Presa din Anglia scrie despre faptul ca fotbalistul si sotia impresarului erau defapt amanti, iar fotbalistul nu a incercat sa o violeze pe aceasta.

Fotbalistul i-a trimis unui amic o poza in timp ce se afla in pat alaturi de sotia impresarului alaturi de mesajul: "O sa o devorez pe mama sarbatoritei...si tatal este aici", a scris fotbalistul.

Dupa primirea mesajului, prietenul fotbalistului i-a raspuns ca sotul femeii o sa-l bata pe fotbalist.

In urma probelor toxicologice s-a demonstrat faptul ca fotbalistul avea atat de mult alcool in corp incat nu era capabil sa o violeze pe sotia impresarului.

Politia din Brazilia le-a arestat atat pe sotia impresarului cat si pe fata acestuia. Cele doua au incercat as-i influenteze pe martori, dar politistii ii cerceteaza pe alti 3 oameni care se presupune ca sunt implicati in cazul uciderii fotbalistului.

Fotbalistul a trimis mesaje catre prieteni, iar dupa ce le-a spus acestora ca o sa-si petreaca seara alaturi de sotia impresarului, au urmat alte doua mesaje. "Pot sa dorm aici. Sunt o multime de femei dormind in toata casa", iar la 10 minute mai tarziu a scris "am devorat-o!"



Trupul fotbalistului a fost gasit de cativa trecatori la cateva ore dupa petrecerea din casa impresarului. Sportivul avea un cutit infipt in gat si organele genitale taiate.

Sotia impresarului a catalogat moartea fotbalistului ca find o tragedie. Aceasta a spus ca sportivul a parasit in depline forte casa.

Impresarul a recunoscut crima comisa la doua zile de la incident si a spus ca a spart usa si a l-a lovit pe fotbalist dupa ce a auzit tipete din dormitorul sotiei lui.



"Tipa si cerea disperata ajutor. Am facut ceea ce facea orice barbat din Brazilia. Trebuie sa va ganditi ca in locul sotiei mele putea sa fie sotia, fata sau mama ta", a spus impresarul fotbalistului in varsta de 24 de ani.