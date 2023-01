A venit nota de plată pentru Vali Lazăr! Clubul anunță măsurile drastice după gesturile fără precedent ale jucătorului

În prima repriză, Lazăr a profitat de un moment în care a ajuns în apropiere de banca tehnică a lui Dinamo și a scos două perechi de chiloți de sub apărători. ”Luați-i! Să-i dați lui Mister în cantonament”, a spus Lazăr.

Vali Lazăr, sancționat de CS Păulești după gesturile din meciul cu Dinamo

Incidentul a fost provocat de despărțirea cu scandal a lui Lazăr de Dinamo, din urmă cu mai bine de două luni. Fotbalistul a ținut să îi dea o replică antrenorului Ovidiu Burcă chiar în timpul meciului.

La o zi după scandalul de la Buftea, conducerea celor de la CS Păulești a anunțat că Vali Lazăr a fost amendat drastic, iar la a doua abatere în va fi reziliat contractul. De asemenea, fotbalistul a pierdut postul de antrenor pe care îl avea la formația de juniori a clubului.

"L-am amendat drastic, în prima fază, reținerea salariului pe trei luni, urmând ca la a doua abatere să-i reziliem contractul. Lazăr are salariu câteva sute de euro. Ne dezicem în totalitate de gesturile și declarațiile pe care le-a făcut. Am vorbit cu el aseară și i-am explicat destul de clar că am înțeles la ce a vrut să bată apropo, că Burcă nu e bărbat.

Dar altul poate să înțeleagă că e conotație sexuală. Nu suntem de acord cu așa ceva. E neplăcut pentru noi. Ne-a pus într-o situație urâtă. Noi vrem ca lumea să afle de Păulești, dar nu în felul acesta", a spus directorul sportiv de la CS Păulești, Daniel Iancu, potrivit Gsp.ro.

"Lui Vali Lazăr i-am reziliat contractul de antrenor pe care îl avea cu echipa noastră de juniori. N-are ce transmite copiilor prin gestul făcut", a declarat și Vasile Vasile, președintele clubului.