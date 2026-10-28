”Tigroaicele” de la CSM București, demolate de Panathinaikos!

CSM Bucureşti a fost învinsă de echipa greacă Panathinaikos Atena, cu scorul de 3-0 (25-18, 25-18, 25-19), miercuri seara, la Atena, în prima manşă a turului preliminar al Cupei Challenge la volei feminin.

Panathinaikos Atena - CSM București 3-0 (25-18, 25-18, 25-19)

Panathinaikos a obţinut victoria după o oră şi 25 de minute de joc.

Beata Vaida, cu 15 puncte, a fost cea mai bună jucătoare a ''tigroaicelor''.

De la Pao s-au evidenţiat Micaya Monet White (13 puncte) şi Gabriela Orvosova (10 puncte).

Manşa secundă se va juca în data de 4 noiembrie, în Sala Unirea din Dobroeşti.