Jurnaliștii iberici sunt impresionați de ascensiunea fulminantă a fundașului de la Rayo Vallecano. Andrei Rațiu (27 de ani) este pe buzele tuturor în Spania. După un an în care a strălucit atât în La Liga, cât și la echipa națională, Marca notează că românul a reușit o performanță rară: a pus de acord suporterii, presa și specialiștii, dominând autoritar toate anchetele de final de an din țară.



Spaniolii scriu că „Sonic” a devenit un fenomen social și sportiv, depășind vedete din atac precum Dennis Man sau Darius Olaru.



„A rupt tiparele”



Jurnaliștii de la Madrid consideră că Rațiu și-a câștigat statutul de lider incontestabil al generației sale. Într-un material elogios, Marca subliniază că românul este, în acest moment, un fotbalist complet, a cărui influență a depășit limitele postului de fundaș dreapta.



„Rațiu este o stea în România. Se poate spune: Rațiu este «Balonul de Aur» al fotbalului românesc. Fundașul lui Rayo încheiei un an de explozie totală, atât pe teren, cât și în afara lui. De la ultimul Campionat European — unde fotbalul său electric și imaginea sa au rupt tiparele, inclusiv părul albastru — Rațiu nu a încetat să crească până a devenit unul dintre cei mai influenți și respectați fotbaliști din panorama românească. Acest trofeu nu a mai fost câștigat de un fundaș dreapta de pe vremea lui Cosmin Contra. Jurnaliști, suporteri și mass-media de specialitate au vorbit pe o singură voce: 2025 a fost anul lui Rațiu”, a scris Marca.



Liderul unei generații care ne face să visăm



Analiza celor de la Marca nu se oprește doar la premiile individuale. Ibericii remarcă transformarea lui Rațiu într-un „căpitan” de facto al naționalei, esențial în perspectiva barajului pentru Mondial cu Turcia. De asemenea, este evidențiat statutul său de neatins la Rayo Vallecano, unde tocmai și-a prelungit contractul până în 2030, după un sezon în care duelurile sale cu Vinicius Jr. au făcut înconjurul lumii.



„2025 a marcat și un salt în relația sa cu echipa națională. Rațiu a fost titular indiscutabil în cele opt meciuri oficiale disputate de România, a purtat banderola de căpitan împotriva Ciprului și a semnat unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale sezonului în victoria cu 7-1 împotriva San Marino. Calități de lider, regularitate și personalitate în fruntea unei generații care aduce din nou speranță. Următoarea provocare se arată deja la orizont: play-off-ul de calificare la Mondial, cu Turcia ca prim obstacol. România crede. Iar Rațiu este unul dintre pilonii acestei credințe”, a mai notat sursa citată.

