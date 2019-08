A rupt contractul si a semnat cu Steaua! Anunt de ultima ora: ce transfer important a facut

Steaua a reusit o noua lovitura chiar inaintea debutului in noul sezon din L4.

Valentin Barbulescu (33 de ani) a semnat cu ros-albastrii. Mijlocasul incepuse campionatul in B, la Chiajna, de care s-a despartit insa pentru Steaua. Barbulescu a jucat si in Liga 1 cu Juventus Bucuresti. Fost coleg cu Oprita la Petrolul, Barbulescu l-a urmat pe fostul atacant in cariera de antrenor. A fost sub comanda lui la Juventus si Resita.

Sezonul trecut, Barbulescu a jucat tot in B, la Sportul Snagov. Dupa ce a recunoscut la GSP LIVE ca joaca la pariuri, Barbulescu a fost suspendat 4 luni si amendat cu 15 000 de lei de catre FRF. Comisia de recurs i-a redus sanctiunile la jumatate.