"A inviat Talpan? Ce mai vrea?! E dezechilibrat emotional". Omul acuzat de Talpan ca a sarit sa-l bata reactioneaza

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, il acuza pe Ducu Petre, antrenorul echipei de floreta a clubului, ca a sarit sa-l bata.

Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei, acuza un alt membru al conducerii, pe Ducu Petre, antrenorul echipei de floreta a clubului, ca l-a agresat in cadrul unei sedinte. "Mi-a rupt camasa, am martori", spune Talpan.

Ducu Petre a reactionat si el, spunand ca Talpan "este dezechilibrat emotional".



"A inviat Talpan? Cea mai vrea acum, ce mai zice? Foarte bine, sa ma dea in judecata, la fel am sa fac si eu. Am sa-l dau in judecata pentru calomnie. Daca asa intelege Talpan sa rezolve lucrurile, asa crede el ca trebuie sa facem, asa o sa facem. Eu sunt un tip pasnic, deloc conflictual.



E foarte simplu ce s-a intamplat. O neindeplinire a sarcinilor de serviciu. Apoi multe vorbe fara rost. I-am transmis printr-un SMS lucrul acesta si sa-si retraga cuvintele. Un SMS este o chestie nevinovata, daca vrei citesti, daca nu, foarte bine, un SMS nu-ti face nimic. Se intampla acum patru luni, era intr-o sambata, nu inteleg motivul pentru care trebuie sa facem din nou atat tam-tam", a spus Ducu Petre, citat de publicatia Fanatik.

Ducu Petreu mai spune ca Talpan are probleme emotionale.

"Asa simte el, ca trebuie sa-l tarasca si pe Ducu in acest scandal. Domnul Talpan este cam dezechilibrat emotional, asta e problema. A terminat, din cate se pare, scandalurile pe la alte sectii pe care voia sa le rezolve, acum a ajuns la noi. Foarte bine, asa o sa facem, o sa-l dau in judecata pentru calomnie", a mai spus acesta.