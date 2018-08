Talpan nu se lasa! Un nou proces intentat de juristul Armatei: cere despagubiri de 300.000 euro + 300 lei

Juristul Talpan declara zilele trecute ca a fost agresat fizic de Ducu Petre, managerul sectiilor de sporturi individuale ale clubului Steaua.

Ducu Petre spune ca nu a dorit sa-l agreseze pe Talpan si doar sa-l opreasca pentru a discuta pe seama unei probleme mai vechi.

"S-a facut si o ancheta disciplinara in care am spus ca nu am avut nicio intentie sa-l atac fizic. Am vrut doar sa-l opresc, sa clarificam o problema de serviciu, pe care o amana nejustificat, dar nu era una personala a mea, ci una a clubulu", a declarat Ducu Petre pentru ProSport.

Ducu Petre este de parere ca Talpan exagereaza doar ca sa iasa in evidenta, iar Talpan raspunde actionand in instanta. Il cheama pe Ducu Petre la Tribunalul Militar.

"Si eu as putea face asta, dar consider ca interesul clubului e mai presus. Eu, oriunde am lucrat mi-am facut datoria, am un palmares destul de bogat", a declarat Ducu Petre.

DE LA CE A PORNIT TOTUL

Ducu Petre povesteste ca totul a pornit dupa ce i-a trimis un SMS lui Talpan intr-o zi de sambata, cand juristul de la CSA era liber. Talpan a rabufnit si l-a jignit pe managerul sectiilor de sporturi individuale ale clubului.

"Doream sa-si dea acordul ca imaginea sportivelor de la gimastica sa fie folosita de fundatia Casa Campionilor. Era o chestie simpla", a mai spus Ducu Petre.

Talpan l-a actionat in instanta pe Ducu Petre si cere daune de 300.000 de euro plus 300 de lei pentru camasa.

"Ma duc, eu respect legea. Dar, din moment ce s-a facut o comisie, domnul Talpan poate sa conteste ...Ma duc la Parchet, daca asa vrea sa relationam, asa fac", a incheiat Ducu Petre.

Talpan sustine ca incidentul a avut loc in data de 21 mai in timpul unei sedinte a celor de la CSA.

"Va confirm faptul ca am fost agresat in data de 21 mai 2018 chiar de ziua mea de catre lt. Col Ducu Petre care a sarit la mine la bataie, bruscandu-ma, luandu-ma de piept si rupandu-mi camasa, pentru motivul ca nu avizasem favorabil o solicitare primita de la Mariana Bitang, solicitare neconforma prevederilor legale", spunea juristul Florin Talpan in urma cu mai multe zile.