Au marcat: Ignacio Heras (41'), Moses Mawa (77'), respectiv Bolyki Andor (43'), Szűcs Szilárd (87’), Derekas Zoltán (111’), Nistor Ákos (120') - ultimul marcator este jucător împrumutat chiar în această iarnă de Sepsi la echipa maghiară.

EXCLUSIV SPORT.RO Ovidiu Burcă trage concluzii după șapte luni la Sepsi OSK: ”Era o stare de tristețe generală”



Fostul antrenor de la Dinamo a avut un început modest de sezon în eșalonul secund, dar a redresat treptat situația și își propune acum o nouă promovare, după cea cu Dinamo din sezonul 2022-2023.

Sepsi este acum pe locul doi, care asigură promovarea directă, dar situația este complicată în zona locurilor superioare din Liga 2, deoarece echipele nu sunt despărțite de foarte multe puncte, astfel că situația se poate schimba de la etapă la etapă.

Burcă recunoaște că, deși Sepsi oferă condiții bune atât pentru Liga 2, cât și pentru Superligă, nu a găsit ”lucrurile foarte bine organizate”. Treptat, clubul a intrat pe un făgaș bun și atacă promovarea, obiectiv fixat încă de la începutul sezonului.

„Pentru noi, e o perioadă foarte bună. Putem să punem la punct niște lucruri care au funcționat mai puțin bine în prima parte. Când am venit, în vară, lucrurile erau destul de confuze, acum avem cred că lucrurile mult mai clar sedimentate. Încercăm să ne îmbunătățim lotul cu jucători care să vină și să ridice nivelul. Cam ăsta e obiectivul nostru. Și să ajungem la primul meci în formă maximă.

Au fost foarte multe schimbări de jucători, jucătorii cei mai importanți au plecat aproape toți, au fost foarte mulți. N-a fost simplu să aducem jucători noi. Pe cei care au rămas, îi conectăm la nivelul din Liga 2, mai ales că erau jucători care nu jucaseră niciodată în Liga 2. Era și o stare de tristețe generală, nu se aștepta nimeni că se poate întâmpla așa ceva. Au fost grele primele luni, dar acum lucrurile sunt pe drumul cel bun.

În fiecare proiect în care am intrat au existat și aspecte pozitive, și negative. Dacă lucrurile ar fi fost foarte bune, probabil n-aș fi venit, pentru că n-ar fi retrogradat clubul. Am găsit un club cu resurse foarte mari, dar nu pot spune că am găsit lucrurile foarte bine organizate. Este un club serios, un club care îți pune la dispoziție toate lucrurile pentru a face performanțe.

E un club cu o infrastructură bună, un club stabil din punct de vedere financiar. Sunt două aspecte importante, mai ales când privim prin cheia fotbalului românesc”, a spus Burcă, în exclusivitate pentru Sport.ro, în urmă cu câteva zile.

Info și foto: Sepsi OSK

