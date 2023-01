„Aveam sângele otrăvit!” Clipe de coșmar trăite în Ucraina de un fost jucător al Universității Craiova

Augustin Chiriță, 47 de ani, fost jucător la Universitatea Craiova, a dezvăluit că în perioada în care a îmbrăcat tricoul lui Karpaty Lviv a trecut prin clipe de coșmar, după o banală săritură la cap.

Chiriță a rememorat o fază petrecută la meciul pe care echipa sa l-a disputat cu Șahtiorul lui Mircea Lucescu, când în minutul 89 al meciului, la o săritură la cap, un coleg l-a lovit cu dinții în cap. Din acel moment a început un adevărat coșmar pentru fostul fotbalist român.

„Primul meci al lui Mircea Lucescu la Șahtior a fost împotriva lui Karpaty Lviv. Doar cinci ne-au dat (n.r. - o spune ironic).

Era minutul 89. La Șahtior, era un jucător foarte bun, Zvonimir Vukic (n.r. - fost mijlocaș ofensiv la gruparea din Donetsk). Voiam să-l facem «sendviș», cum se zice. Eu în spatele lui, în timp ce în fața lui era Samson Godwin, un jucător de culoare. A venit o minge înaltă, eu m-am dus în față s-o joc, iar băiatul ăsta (n.r. - coechipierul lui Chiriță, Godwin) mi-a băgat dinții în cap. Eu nu mi-am dat seama. Când l-am văzut pe colegul meu căzând, am zis: «Doctore, doctore, vino repede!».

Chiriță: „Un coleg mi-a băgat dinții în cap!”

Apoi încep și eu să simt ceva la mine pe față. Când pun mâna, văd că era sânge. Aoleu! Am căzut și eu imediat. Îmi făcuse ăsta o gaură mare (n.r. - gesticulează descriptiv). M-au luat în cabină, n-am mai jucat până la sfârșit.

Doctorului i-a trecut prin cap să mă radă puțin pe cap, unde eram lovit, dar a uitat să-mi facă o injecție cu antitetanos sau ce se face. Unde se spune că sunt cele mai multe bacterii? În gură! Trece o săptămână, începe doctorul apoi să-mi facă niște injecții, apoi văd că încep să se producă flegmoane (n.r. - o inflamație purulentă acută), care se întăreau”.

Eu începusem să nu mai pot să merg! O lună de zile nici n-am mai făcut antrenamente. Când am început să mă pun pun puțin pe picioare (...), am aflat că aveam sângele otrăvit! Am fost apoi la reanimare, unde mi s-au luat toate toxinele și mi-au băgat înapoi sângele meu curat (n.r. - transfuzie sangvină)”, a spus Augustin Chiriță, potrivit gsp.ro.

În cariera sa, Augustin Chiriță a îmbrăcat tricourile unor echipe precum Universitatea Craiova, FC Argeș, Inter Gaz, Minerul Motru, FC Olt sau Victoria Brănești.

În momentul de față, Chiriță ocupă funcția de preparator fizic la o formație proaspăt promovată în prima ligă din Uzbekistan.